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Легендата Серхио Люл подписа официално нов договор с Реал Мадрид

  • 24 юли 2026 | 14:59
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Легендата Серхио Люл подписа официално нов договор с Реал Мадрид

Една от най-емблематичните фигури в историята на Реал Мадрид Серхио Люл ще продължи да носи екипа на „белия балет“ поне още един сезон. Испанският гранд официално обяви, че 38-годишният гард е подновил договора си до лятото на 2027 година.

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С това Люл ще започне своя 21-и пореден сезон с Реал Мадрид – впечатляващо постижение за един от най-успешните баскетболисти в клубната история. Той се присъедини към мадридчани през 2007 година и оттогава е неизменна част от състава.

Капитанът може да се похвали с внушителна колекция от 29 трофея с екипа на Реал. Сред тях са три триумфа в Евролигата, девет шампионски титли на Испания, седем Купи на краля, девет Суперкупи на Испания и една Междуконтинентална купа на ФИБА.

Освен успехите си с отбора, Люл е и рекордьор по изиграни мачове за Реал Мадрид. До момента той има 1249 официални срещи с екипа на клуба – постижение, което едва ли ще бъде подобрено скоро.

През сезон 2025/26 ветеранът изигра 34 мача в Евролигата, в които записа средно по 3,5 точки, 1,6 асистенции и 0,8 борби за 11,6 минути на паркета.

Гошо Методиев

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Снимки: Imago

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