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Алаба: Имаме потенциала да затрудним Испания

  • 28 юни 2026 | 11:31
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Дейвид Алаба демонстрира уважение към Испания преди сблъсъка между двата тима на 1/16-финалите на Световното първенство, но подчерта, че неговият отбор няма намерение да излиза като обречен. Опитният защитник призна, че испанците разполагат с изключителен състав и футболисти, способни да решат всеки мач с индивидуалната си класа, но е убеден, че Австрия има качествата да направи двубоя изключително труден за един от фаворитите за световната титла.

„Знаем, че имаме потенциала да затрудним сериозно Испания. Също така сме наясно, че те разполагат с отбор, изпълнен с качество и с играчи, които могат да решат всеки мач. Очаква ни много тежък двубой“

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Капитанът на австрийците призна, че в представянето на тима все още има аспекти, които трябва да бъдат подобрени, особено срещу съперник от калибъра на Испания. Въпреки това той е уверен, че оставащото време до двубоя ще бъде използвано максимално добре. Испания влиза в елиминационната фаза като един от основните претенденти за трофея, но Австрия ще се опита да поднесе една от големите изненади на Мондиал 2026, макар че шансовете за подобен развой изглеждат илюзорни.

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