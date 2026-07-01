Маркос Йоренте за Ямал: По-добре е да му подам топката и да си остана в защита

Испанският национал Маркос Йоренте заяви, че постепенно се изгражда добра връзка между него и Ламин Ямал. В четвъртък вечер е мачът на Испания срещу Австрия от 1/16-финалите на Световното първенство. Двамата играчи са съперници в Ла Лига, носейки екипите на Атлетико Мадрид и Барселона, а партньорството им в националния отбор е внимателно анализирано, като в Испания се смята, че то все още не е дало максимални резултати.

Йоренте обаче подчерта, че практикуват различни стилове на игра в клубовете си и настоя, че 18-годишният Ямал е способен да работи добре без неговата помощ.

„Атлетико Мадрид не е нищо подобно на националния отбор“, каза Маркос Йоренте, цитиран от БТА.

„Това са два различни стила на игра. В Атлетико нямам Ламин пред себе си, а в националния тим нямам Джулиано Симеоне. Различно е, но малко по малко с Ламин се опознаваме. Той не се нуждае от много помощ. Всъщност е почти по-добре да му подам топката и да останем отзад, защото ако се приближим, довеждаме друг играч. Търсим най-доброто за него, защото той е футболистът, който прави разликата.“

Йоренте, който изигра 49 мача за Атлетико през миналия сезон, започна два от трите досегашни мача на Испания на Мондиала и се чувства готов да помогне на страната си да се класира по-напред в турнира. Той коментира и атмосферата в лагера на тима в Северна Америка.

„Нямам проблем с поддържането на навиците си. Правя същото като у дома, но в хотел. Събуждам се в 6:30 сутринта и излизам да проверя отбора. Храната не е проблем, защото федерацията са се погрижили. Трябва да действаме стъпка по стъпка. Би било грешка да мислим кой може да продължи напред. Важен е двубоят с Австрия и след това ще мислим за следващото предизвикателство.“

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