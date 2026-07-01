Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Мондиал 2026, преди Белгия - Сенегал
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Цветомир Вълков донесе още една титла на България от Европейското първенство по джудо за кадети

Цветомир Вълков донесе още една титла на България от Европейското първенство по джудо за кадети

  • 1 юли 2026 | 21:56
  • 313
  • 0
Цветомир Вълков донесе още една титла на България от Европейското първенство по джудо за кадети

Цветомир Вълков стана европейски шампион в категория над 90 килограма на Европейското първенство по джудо за кадети в Гран Канария (Испания).

По пътя до върха българинът записа четири победи, три от тях спечели след златна точка в продължението, включително и на финала. В решителната схватка Вълков се наложи над хърватина Марко Вуджика, 15-и в света. Преди това той надделя над петия и шестия в световната ранглиста, съответно грузинеца Илия Закуташвили на полуфиналите и Никола Лубура (Босна и Херцеговина) на четвъртфиналите. На старта Вълков се справи с Иван Бегич (Германия).

За него това е втори медал в кариерата след златото на Европейската купа в Португалия този сезон.

Титлата  е втора за България от първенството в Испания след тази на Иван Николчев (73 кг). Така страната завърши с четири отличия. Преди това бронз спечелиха София Маврова (44) и Махмуд Жаафар (60).

В класирането по медали България се нареди на трето място. Първи са джудистите на Словения с три златни отличия и едно сребро. Втори е Азербайджан с две титли, три сребърни и пет бронзови медала.

В четвъртък е отборната надпревара, в която също ще участват българските джудисти. България започва със Словения, а при успех ще излезе срещу Грузия. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Владимир Кличко: Чакам с нетърпение да се върна в София за Европейското първенство

Владимир Кличко: Чакам с нетърпение да се върна в София за Европейското първенство

  • 1 юли 2026 | 17:35
  • 781
  • 3
Оливър Лангуа-Рос срещу Майлс Симсон на SENSHI 32: само един продължава напред

Оливър Лангуа-Рос срещу Майлс Симсон на SENSHI 32: само един продължава напред

  • 1 юли 2026 | 16:26
  • 360
  • 0
Гари предрече кога и как ще нокаутира Махачев

Гари предрече кога и как ще нокаутира Махачев

  • 1 юли 2026 | 15:20
  • 579
  • 0
Финализираха бойната карта за UFC 329: Конър Макгрегър срещу Макс Холоуей

Финализираха бойната карта за UFC 329: Конър Макгрегър срещу Макс Холоуей

  • 1 юли 2026 | 15:07
  • 638
  • 0
Мартин Петков ще защитава титлата си срещу турчин

Мартин Петков ще защитава титлата си срещу турчин

  • 1 юли 2026 | 14:14
  • 1554
  • 0
Даниел Кормие: Джон Джоунс отказа 7-цифрена сума за среща по борба

Даниел Кормие: Джон Джоунс отказа 7-цифрена сума за среща по борба

  • 1 юли 2026 | 14:07
  • 682
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вездесъщият Хари Кейн отнесе на гърба си Англия до 1/8-финалите на Световното първенство

Вездесъщият Хари Кейн отнесе на гърба си Англия до 1/8-финалите на Световното първенство

  • 1 юли 2026 | 21:00
  • 38832
  • 191
Съставите на Белгия и Сенегал (гледайте тук)

Съставите на Белгия и Сенегал (гледайте тук)

  • 1 юли 2026 | 21:52
  • 1708
  • 4
Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

  • 1 юли 2026 | 16:14
  • 23567
  • 83
ЦСКА 1948 спретна голямо шоу със словенски гранд, национал на България блести

ЦСКА 1948 спретна голямо шоу със словенски гранд, национал на България блести

  • 1 юли 2026 | 20:49
  • 20937
  • 21
Ботев разби Черноморец (Бургас), жесток порой прекъсна мача

Ботев разби Черноморец (Бургас), жесток порой прекъсна мача

  • 1 юли 2026 | 18:29
  • 21842
  • 7
Ден 3 на “Уимбълдън”, Джокович играе срещу Циципас

Ден 3 на “Уимбълдън”, Джокович играе срещу Циципас

  • 1 юли 2026 | 22:00
  • 19397
  • 10