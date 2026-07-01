Цветомир Вълков донесе още една титла на България от Европейското първенство по джудо за кадети

Цветомир Вълков стана европейски шампион в категория над 90 килограма на Европейското първенство по джудо за кадети в Гран Канария (Испания).

По пътя до върха българинът записа четири победи, три от тях спечели след златна точка в продължението, включително и на финала. В решителната схватка Вълков се наложи над хърватина Марко Вуджика, 15-и в света. Преди това той надделя над петия и шестия в световната ранглиста, съответно грузинеца Илия Закуташвили на полуфиналите и Никола Лубура (Босна и Херцеговина) на четвъртфиналите. На старта Вълков се справи с Иван Бегич (Германия).

За него това е втори медал в кариерата след златото на Европейската купа в Португалия този сезон.

Титлата е втора за България от първенството в Испания след тази на Иван Николчев (73 кг). Така страната завърши с четири отличия. Преди това бронз спечелиха София Маврова (44) и Махмуд Жаафар (60).

В класирането по медали България се нареди на трето място. Първи са джудистите на Словения с три златни отличия и едно сребро. Втори е Азербайджан с две титли, три сребърни и пет бронзови медала.

В четвъртък е отборната надпревара, в която също ще участват българските джудисти. България започва със Словения, а при успех ще излезе срещу Грузия.

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