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  3. Станаха ясни съперниците на Риков, Наковски и Мирчев за SENSHI 33

Станаха ясни съперниците на Риков, Наковски и Мирчев за SENSHI 33

  • 18 авг 2026 | 17:35
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Станаха ясни съперниците на Риков, Наковски и Мирчев за SENSHI 33

След като SENSHI обяви осемте участници в Grand Prix турнира до 95 кг и четиримата резерви, вече са ясни и бойците, които ще се включат в трите супер битки, допълващи програмата на SENSHI 33 Grand Prix на 5 септември. Вижте кои са те:

Супер битки на SENSHI 33

Янис Еминов (Гърция) vs. Огнян Мирчев (България)

KWU FULL CONTACT, -70 кг

Педро Гранхо (Испания) vs. Симеон Наковски (България)

KWU FULL CONTACT, -70 кг

Данут Михаил (Испания) vs. Жулиен Риков (България)

KWU FULL CONTACT, -75 кг

SENSHI 33 Grand Prix ще събере на плажната си арена бойци от общо 13 държави – Аржентина, Германия, Португалия, Италия, Испания, Гърция, Турция, Румъния, Молдова, Нигерия, Тунис, ДР Конго и България. Трите супер битки предлагат няколко особено интересни сблъсъка. След като през 2025 г. двубоят между Янис Еминов и Огнян Мирчев бе отложен, на 5 септември двамата най-после ще се срещнат на ринга на SENSHI в дългоочакван сблъсък.

Във втората супер битка феновете ще видят дебюта в SENSHI на настоящия европейски шампион на WKN Симеон Наковски. Българинът ще се изправи срещу испанеца Педро Гранхо в категория до 70 кг.

Третата среща ще противопостави двама шампиони. Настоящият SENSHI Grand Prix шампион до 75 кг Жулиен Риков ще излезе срещу световния шампион на WAKO за 2025 г. Данут Михаил. Риков ще преследва поредна победа на ринга на SENSHI и продължение на силната си серия.

Напрегнат Grand Prix турнир, шампионски сблъсъци и три супер битки очакват феновете на SENSHI 33 Grand Prix на 5 септември.

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