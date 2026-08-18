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  3. От щаба на Илия Топурия разкриха кога се очаква завръщането му

От щаба на Илия Топурия разкриха кога се очаква завръщането му

  • 18 авг 2026 | 14:21
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От щаба на Илия Топурия разкриха кога се очаква завръщането му

Бившият шампион на UFC в две категории Илия Топурия най-вероятно ще проведе следващата си битка в UFC през пролетта на 2027 година. Това разкри неговият кондиционен треньор Хесус Гайо в интервю за "Релево".

По думите му боецът с прякор Ел Матадор се възстановява успешно както във физическо, така и в психологическо отношение след поражението от Джъстин Гейджи. Припомняме, че Гейджи и Топурия оглавиха историческото събитие на UFC в Белия дом. Американецът зарадва домакинската публика с победа. Той нанесе много щети по лицето и тялото на грузинеца с испански паспорт, като в хода на двубоя предизвика хематоми около и двете му очи. Между четвъртия и петия рунд от щаба на Топурия сложиха край на битката.

Илия Топурия с първи думи след първото му поражение
Илия Топурия с първи думи след първото му поражение

Гайо смята, че Топурия би бил готов да се завърне още през декември, но не очаква UFC да организира следващата му среща толкова скоро.

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