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Иван Николчев стана европейски шампион по джудо за кадети

  • 30 юни 2026 | 20:45
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Иван Николчев стана европейски шампион по джудо за кадети

Иван Николчев спечели златен медал за България във втория ден на Европейското първенство по джудо за кадети в Гран Канария (Испания).

Националът записа четири победи, като на финала се наложи над осмия в света Садиг Мамадов (Азербайджан) с "ипон".

Два бронза за България в първия ден на Европейското първенство по джудо за кадети в Испания
Два бронза за България в първия ден на Европейското първенство по джудо за кадети в Испания

Преди това Николчев надделя над Силас Паускис (Дания) с ипон за 1:03 минута, над Натас Алексаджунас (Литва) със златна точка за 6:26 минути, а на полуфиналите преодоля Бруно Христофоров (Eстония).

Това е трети медал за България от първенството Испания след бронзовите на София Маврова (44 кг) и Махмуд Жаафар (60 кг).

В днешния ден Владимир Тодоров завърши седми при 66-килограмовите.

Останалите петима българи Самуил Димитров (66 кг), Ема Василева (52 кг), Марая Маркова и Дара Груева (57 кг) и Андреа Стоева (63 кг) също не успяха да стигнат до отличията.

В сряда на татамито излизат Теодор Кацарски и Пламен Димитров (81 кг), а също Цветомир Вълков (над 90 кг). При кадетките ще спори Мария Черкелиева (над 70).

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