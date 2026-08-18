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Пращаме седем джудисти на Световното първенство за кадети

  • 18 авг 2026 | 10:40
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Пращаме седем джудисти на Световното първенство за кадети

България ще бъде представена от седем джудисти на предстоящото Световно първенство за кадети в Гуаякил, Еквадор (20-23 август).

При кадетите ще стартират европейските шампиони Иван Николчев (81) и Цветомир Вълков (над 90), както и Махмуд Жаафар (60) - трети на Евро 2026 и Владимир Тодоров (66) - седми на континента.

София Маврова (44) - трета на Еврошампионата Андреа Стоева (63) и Мария Черкелиева (над 70) ще представят страната ни при кадетките, информираха от Българската федерация по джудо.

Българският състав ще бъде начело с треньорите Виден Василев, Христо Витов и Стилиян Мавров. Водач на делегацията е президентът на федерацията Румен Стоилов.

За отличията на шампионата ще спорят 475 състезатели от 62 държави, а тази вечер от 22:00 часа българско време ще бъде теглен жребият.

Първите срещи предстоят на 20 август за категориите 40-44-48 кг при кадетките, както и 50-55-60 кг за кадетите. За 21 август е насрочена надпреварата за следните категории - 52-57-63 кг кадетки, 66-73 кг кадети, а на 22 август - тази за 70- над 70 кг кадетки и 81-90- над 90 кг кадети.

На 23 август ще се проведе отборната надпревара, в която ще стартира и българският тим.

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