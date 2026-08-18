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Тайсън Фюри: Обявяването на мача с Антъни Джошуа идва скоро

  • 18 авг 2026 | 15:52
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Тайсън Фюри: Обявяването на мача с Антъни Джошуа идва скоро

Тайсън Фюри намекна, че обявяването на дългоочаквания му сблъсък в тежка категория с местния му съперник Антъни Джошуа е съвсем близо.

Мач между Фюри и Джошуа се обсъжда с прекъсвания през по-голямата част от последното десетилетие, но изглежда, че двамата британци са по-близо от всякога до среща на ринга. Според информация от американски медии договорите вече са подписани, а като месец на провеждане на сблъсъка се спряга ноември. Основната пречка през последните седмици изглежда е мястото на провеждане, като екипът на Джошуа настоява битката да се състои във Великобритания, както е посочено в договора му. Контрактът на Фюри обаче не съдържа такова изискване и се спекулира, че двубоят може да се проведе в Ню Йорк.

Въпреки това, финализирането на мача изглеждаше далеч, когато главният изпълнителен директор на „Зуфа Боксинг“ Дейна Уайт, който отдавна твърди, че ще промотира събитието, беше попитан за развитие по темата на пресконференцията след UFC 330 в събота.

„Вижте, тази ш*бана сага... ще видим как ще се развият нещата“, каза Уайт. „Или искат да се бият, или не. За да се осъществи един мач, и двамата трябва да искат да се бият. Точка. Край на историята.“„Договори, това-онова... има много ш*бани пари за грабене в този мач. Искате ли да се биете, или не? На мен ми е все тая. Този мач трябваше да се случи преди 10 години. Ще се случи ли сега? Ще видим.“

Интригата се засили в понеделник, когато промоционално видео за Фюри-Джошуа беше излъчено по време на шоу на WWE по Netflix – стрийминг гигантът, който се очаква да излъчи двубоя, ако той се състои. Видеото показваше и двамата боксьори, преди да завърши със съобщението: „Тайсън Фюри срещу Антъни Джошуа, очаквайте скоро.“

Във вторник Фюри допълнително подхрани спекулациите, като използва социалните мрежи, за да намекне, че обявяването може да е близо. Бившият шампион в тежка категория тренираше в домашната си зала на остров Ман, когато сподели видео в Instagram.

„Имам голяма новина, която ще бъде съобщена много, много скоро“, каза Фюри. „Всичко е наред, голям мач се задава на хоризонта. Този, който всички чакате. Предстои да бъде обявен съвсем скоро. Останете на линия.“

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