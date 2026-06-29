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България с 15 състезатели на Европейското по джудо за кадети в Испания

  • 29 юни 2026 | 02:21
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България с 15 състезатели на Европейското по джудо за кадети в Испания

България ще бъде представена от 15 джудисти на европейското за кадети в Гран Канария, Испания.

Схватките стартират в понеделник. На татамито ще излязат четирима национали - при кадетите - Александър Вушев (55 кг), Махмуд Жаафар и Емо Христов (60 кг), а при кадетките София Маврова (44 кг).

Срещите стартират от 11:30 часа, а финалите са от 18:30.

Българската делегация е водена от президента на федерацията Румен Стоилов.

В надпреварата участват 425 състезатели от 43 държави.

Във вторник участието си започват Самуил Димитров и Владимир Тодоров (66 кг), Иван Николчев (73 кг), Ема Василева (52 кг), Марая Маркова и Дара Груева (57 кг) и Андреа Стоева (63 кг).

В сряда ще стартират Теодор Кацарски и Пламен Димитров (81 кг), Цветомир Вълков (над 90 кг) и Мария Черкелиева (над 70 кг).

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