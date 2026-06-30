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Два бронза за България в първия ден на Европейското първенство по джудо за кадети в Испания

  • 30 юни 2026 | 06:01
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Два бронза за България в първия ден на Европейското първенство по джудо за кадети в Испания

Два бронза спечелиха българските състезатели в първия ден на Европейското първенство по джудо за кадети в Гран Канария (Испания). Отличията донесоха София Маврова и Махмуд Жаафар, за които това са първи медали от континентален шампионат.

В спор за третото място Маврова постигна бърза победа срещу италианката София Лонго - "ипон" за 1:06 минута в категория до 44 килограма.

Преди това тя надделя над Парвин Севкханли (Азербайджан) на старта, последва загуба срещу Фен Петерс (Белгия), а в репешажите се наложи над румънката Бианка Чиумас и испанката Клаудиа Дуран след трето предупреждение.

Жаафар обаче стигна до отличието не толкова бързо, нужни му бяха 8 минути, за да спечели със златна точка в продължението срещу 10-ия в света Том Дубровски (Израел) в категория до 60 кг.

Той записа шест срещи на първенството. На старта преодоля Габриел Каработо (Италия) с юко, последваха успехи срещу испанеца Макс Турон, а на четвъртфиналите загуби от грузинеца Георги Авалиани с вадзари. Но след това Жаафар взе две победи в репешажите, за да стигне до малкия финал - срещу латвиеца Богданс Червински и германеца Стефан Вурм.

И двамата родни джудисти бяха наградени от президента на федерацията Румен Стоилов, член на Борда на директорите на Европейския съюз по джудо.

Във вторник на татамито излизат други седем българи - Самуил Димитров и Владимир Тодоров (66 кг), както и Иван Николчев (73 кг) при кадетите. При кадетките ще спорят Ема Василева (52 кг), Марая Маркова и Дара Груева (57 кг), както и Андреа Стоева (63 кг).

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