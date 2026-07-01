Диян Божилов: Събрахме се преди една седмица и имаме да наваксваме

Старши треньорът на Добруджа Диян Божилов остана доволен от старанието на футболистите след равенството 1:1 в контролна среща с Дунав в Русе.
„Полезна проверка за нас. Събрахме се едва преди една седмица и почти целият отбор е променен. Запознаваме се в движение“, каза за БТА Божилов.
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Той заяви, че е доволен от старанието на футболистите и от показаното на терена, въпреки че работят заедно от много кратко време. По думите му физическият спад в края на срещата е бил очакван, тъй като Добруджа е на по-ранен етап от подготовката си в сравнение с Дунав.
„Ние сме на един етап от подготовката, а Дунав са на съвсем друг - 10 дни преди нас са започнало. Очаквано за мен в края отпаднахме физически, но това не е проблем. Радвам се за момчетата, че изиграха достойно този мач“, добави наставникът на Добруджа.