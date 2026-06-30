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  3. БФС потвърди: трима напуснаха Добруджа, юноша си тръгна от Берое

БФС потвърди: трима напуснаха Добруджа, юноша си тръгна от Берое

  • 30 юни 2026 | 13:45
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БФС потвърди: трима напуснаха Добруджа, юноша си тръгна от Берое

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз потвърди раздялата на трима футболисти с Добруджа. Това са Джан Хасан, Айкут Рамадан и Кольо Станев. В същото време стана ясно, че юношата на Берое Станислав Йовков напуска родния си клуб.

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Ето какво пишат от СТК към БФС:

СТК констатира едностранно прекратяване на трудовия договор без предизвестие на Станислав Иванов Йовков– състезател по футбол с  ПФК „Берое“ Стара Загора, считано от 16.06.2026 година.

СТК констатира едностранно прекратяване на трудовия договор без предизвестие на Джан Себайдин Хасан– състезател по футбол с  ПФК „Добруджа“ Добрич, считано от 25.06.2026 година.

СТК констатира едностранно прекратяване на трудовия договор без предизвестие на Айкут Сунай Рамадан– състезател по футбол с  ПФК „Добруджа“ Добрич, считано от 25.06.2026 година.

СТК констатира едностранно прекратяване на трудовия договор без предизвестие на Кольо Станиславов Станев– състезател по футбол с  ПФК „Добруджа“ Добрич, считано от 25.06.2026 година.

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