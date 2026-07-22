Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски пречупи шампиона на Румъния и е на крачка от третия квалификационен кръг в Шампионската лига
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Дублиращият състав Славия проведе благотворителни мачове с Левски II и ЦСКА III в памет на загиналите юноши на "белите"

Дублиращият състав Славия проведе благотворителни мачове с Левски II и ЦСКА III в памет на загиналите юноши на "белите"

  • 22 юли 2026 | 21:39
  • 486
  • 0
Дублиращият състав Славия проведе благотворителни мачове с Левски II и ЦСКА III в памет на загиналите юноши на "белите"

Славия II победи с 1:0 ЦСКА III в 45-минутен благотворителен приятелски мач в памет на загиналите в автомобилна катастрофа през юни юноши на "белите" Боби и Мишо, родени през 2017 година. Гола на стадион "Александър Шаламанов" реализира Самуил Колев от дузпа в 12-тата минута.

В първия 45-минутен двубой през деня Славия II завърши наравно 0:0 с дублиращия състав на Левски.

Финансовите средства, събрани от тези благотворителни срещи, ще бъдат дарени на сдружение "Ангели на пътя".

Състави:

Славия II: Георги Щърков, Калоян Ангелов, Александър Василев, Светослав Иванов, Георги Русинов, Самуил Колев, Георги Генов, Васил Узунов, Велислав Ветов, Денис Станоев, Владимир Драганов  
Левски II: Мартин Емилов, Любен Бакърджиев, Пиер Дамянов, Христо Аргиров, Калоян Петров, Александър Калчев, Радостин Стоилов, Петър Люцканов, Андрей Нешев, Кирил Котев, Антон Манов

Състави:

Славия II: Цветомир Манолов, Георги Генов, Димитър Николов, Деян Йорданов, Самуил Колев, Георги Алмишев, Димитър Генов, Ивайло Димитров, Валентин Недялков, Владимир Драганов, Михаил Тенев 
ЦСКА III: Александър Коцев, Петър Димитров, Максим Палиев, Тони Братанов, Николай Андреев, Деян Василев, Стивън Матеев, Кристиян Митрушев, Мартин Павликянов, Марин Раленеков, Бранимир Яначков

Подпомагане каузата на сдружение "Ангели на пътя":

https://angelsontheroad.org/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Ботев (Ихтиман) и Ашдод (Израел) не се победиха

Ботев (Ихтиман) и Ашдод (Израел) не се победиха

  • 22 юли 2026 | 21:32
  • 747
  • 0
Спартак (Търнава) 0:0 ЦСКА 1948, греда за словаците

Спартак (Търнава) 0:0 ЦСКА 1948, греда за словаците

  • 22 юли 2026 | 22:43
  • 18872
  • 26
Левски спечели първата битка с Университатя, но пропусна да вземе по-сериозна преднина

Левски спечели първата битка с Университатя, но пропусна да вземе по-сериозна преднина

  • 22 юли 2026 | 22:22
  • 111431
  • 364
ЦСКА тренира преди мача с Карабах

ЦСКА тренира преди мача с Карабах

  • 22 юли 2026 | 20:15
  • 964
  • 1
Академик (Свищов) бие в Правец

Академик (Свищов) бие в Правец

  • 22 юли 2026 | 19:52
  • 848
  • 2
Локо (Мездра) завърши наравно с израелци

Локо (Мездра) завърши наравно с израелци

  • 22 юли 2026 | 19:47
  • 1049
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски спечели първата битка с Университатя, но пропусна да вземе по-сериозна преднина

Левски спечели първата битка с Университатя, но пропусна да вземе по-сериозна преднина

  • 22 юли 2026 | 22:22
  • 111431
  • 364
Веласкес: Иска ми се да победим и с 20:0, но противникът е много добър

Веласкес: Иска ми се да победим и с 20:0, но противникът е много добър

  • 22 юли 2026 | 22:55
  • 2404
  • 0
Спартак (Търнава) 0:0 ЦСКА 1948, греда за словаците

Спартак (Търнава) 0:0 ЦСКА 1948, греда за словаците

  • 22 юли 2026 | 22:43
  • 18872
  • 26
Янев: ЦСКА е в Баку за добър резултат, искаме да видим стария Джеймс

Янев: ЦСКА е в Баку за добър резултат, искаме да видим стария Джеймс

  • 22 юли 2026 | 18:25
  • 23969
  • 91
Изненада: ЦСКА затяга дисциплината, не качи основен футболист на самолета за Баку

Изненада: ЦСКА затяга дисциплината, не качи основен футболист на самолета за Баку

  • 22 юли 2026 | 13:19
  • 53012
  • 69
Томас Райс: Достатъчно сме подготвени да играем срещу Апоел

Томас Райс: Достатъчно сме подготвени да играем срещу Апоел

  • 22 юли 2026 | 18:49
  • 7983
  • 4