Дублиращият състав Славия проведе благотворителни мачове с Левски II и ЦСКА III в памет на загиналите юноши на "белите"

Славия II победи с 1:0 ЦСКА III в 45-минутен благотворителен приятелски мач в памет на загиналите в автомобилна катастрофа през юни юноши на "белите" Боби и Мишо, родени през 2017 година. Гола на стадион "Александър Шаламанов" реализира Самуил Колев от дузпа в 12-тата минута.

В първия 45-минутен двубой през деня Славия II завърши наравно 0:0 с дублиращия състав на Левски.

Финансовите средства, събрани от тези благотворителни срещи, ще бъдат дарени на сдружение "Ангели на пътя".

Състави:

Славия II: Георги Щърков, Калоян Ангелов, Александър Василев, Светослав Иванов, Георги Русинов, Самуил Колев, Георги Генов, Васил Узунов, Велислав Ветов, Денис Станоев, Владимир Драганов

Левски II: Мартин Емилов, Любен Бакърджиев, Пиер Дамянов, Христо Аргиров, Калоян Петров, Александър Калчев, Радостин Стоилов, Петър Люцканов, Андрей Нешев, Кирил Котев, Антон Манов

Състави:

Славия II: Цветомир Манолов, Георги Генов, Димитър Николов, Деян Йорданов, Самуил Колев, Георги Алмишев, Димитър Генов, Ивайло Димитров, Валентин Недялков, Владимир Драганов, Михаил Тенев

ЦСКА III: Александър Коцев, Петър Димитров, Максим Палиев, Тони Братанов, Николай Андреев, Деян Василев, Стивън Матеев, Кристиян Митрушев, Мартин Павликянов, Марин Раленеков, Бранимир Яначков

Подпомагане каузата на сдружение "Ангели на пътя":

https://angelsontheroad.org/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/

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