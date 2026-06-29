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  2. Ботев (Пловдив)
  3. Официално: Ботев (Пловдив) се подсили с нов нападател

Официално: Ботев (Пловдив) се подсили с нов нападател

  • 29 юни 2026 | 18:20
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Ботев (Пловдив) представи Чидера Окох като ново попълнение. Нападателят се превръща в седмия нов футболист в състава на “канарчетата” през това лято. За последно той е играл в гръцкия Астерас Актор, откъдето пловдивчани са го закупили.

Ботев ще има нов номер 9
Ботев ще има нов номер 9

Ето какво пишат от Ботев:

Ботев Пловдив подсили атакуващата си мощ с Чидера Окох. Нигерийският нападател е седмото попълнение в лятната селекция на “канарчетата”.

“Жълто-черните” заплатиха трансферна сума на гръцкия Астерас Актор за правата на футболиста. 23-годишният нападател ще носи № 9 в пловдивския клуб.

Чидера Майкъл Окох е роден на 5 април 2003 година. В кариерата си 193-сантиметровият нападател е носил екипите на Слован Либерец, Моста и гръцкия Астерас Актор.

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