Официално: Ботев (Пловдив) се подсили с нов нападател

Ботев (Пловдив) представи Чидера Окох като ново попълнение. Нападателят се превръща в седмия нов футболист в състава на “канарчетата” през това лято. За последно той е играл в гръцкия Астерас Актор, откъдето пловдивчани са го закупили.

Ботев ще има нов номер 9

Ето какво пишат от Ботев:

Ботев Пловдив подсили атакуващата си мощ с Чидера Окох. Нигерийският нападател е седмото попълнение в лятната селекция на “канарчетата”.

“Жълто-черните” заплатиха трансферна сума на гръцкия Астерас Актор за правата на футболиста. 23-годишният нападател ще носи № 9 в пловдивския клуб.

Чидера Майкъл Окох е роден на 5 април 2003 година. В кариерата си 193-сантиметровият нападател е носил екипите на Слован Либерец, Моста и гръцкия Астерас Актор.

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