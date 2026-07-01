Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. 9 години без Аян Садъков

9 години без Аян Садъков

  • 1 юли 2026 | 14:54
  • 143
  • 0
9 години без Аян Садъков

Днес се навършват девет години, откакто ни напусна една от най-големите легенди на Локомотив (Пловдив) и на българския футбол - Аян Садъков. Той си отиде от този свят след неравна битка с коварната болест амиотрофична латерална склероза.

Димитър Илиев: Казвам сбогом само на живота си като футболист
Димитър Илиев: Казвам сбогом само на живота си като футболист

Садъков е абсолютен рекордьор в България по участия във всички национални гарнитури на страната със 172 мача и 37 гола.

Точната статистика в международната му кариера е:

Мачове за националния отбор: 80 (9 гола);

Участник на СП Мексико'86 (4 мача/0 гола);

Мачове за олимпийския национален отбор: 24 (3 като капитан) и 7 гола;

Мачове за младежкия национален отбор: 25 (6 гола);

Мачове за юношеския национален отбор: 43 (15 гола).

Аян Садъков е юноша на любимия си Локомотив (Пд), с който записва 350 двубоя със 150 гола. Играл е още в португалския Беленензеш и Ботев (Пд).

С Локомотив (Пд) става носител на Купата на Съветската армия (1983) и бронзов медалист в "А" група (1992). Достига до трето място в шампионата и с Ботев Пд (1995).

Аян Садъков е юноша на любимия си Локомотив (Пд), с който записва 350 двубоя със 150 гола. Играл е още в португалския Беленензеш и Ботев (Пд).

С Локомотив (Пд) става носител на Купата на Съветската армия (1983) и бронзов медалист в "А" група (1992). Достига до трето място в шампионата и с Ботев Пд (1995).

Като старши треньор на черно-белите Садъков записва 62 мача - 26 победи, 14 равни и 23 загуби при голова разлика 87-89.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Хасково се раздели с петима

Хасково се раздели с петима

  • 1 юли 2026 | 11:09
  • 794
  • 0
Спартак (Варна) изпрати трио във Втора лига

Спартак (Варна) изпрати трио във Втора лига

  • 1 юли 2026 | 11:00
  • 1535
  • 2
Новият в Черно море е започнал със звездите на френския футбол

Новият в Черно море е започнал със звездите на френския футбол

  • 1 юли 2026 | 10:50
  • 864
  • 1
Черно море привлече бивш играч на Берое

Черно море привлече бивш играч на Берое

  • 1 юли 2026 | 10:40
  • 1769
  • 0
Португалец се присъедини към Черно море в Трявна

Португалец се присъедини към Черно море в Трявна

  • 1 юли 2026 | 10:35
  • 994
  • 0
Саша Илич искал Сенси в Партизан

Саша Илич искал Сенси в Партизан

  • 1 юли 2026 | 10:25
  • 1295
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро

Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро

  • 1 юли 2026 | 13:57
  • 2078
  • 8
Капитанът на шампиона на Тунис подписа с ЦСКА 1948

Капитанът на шампиона на Тунис подписа с ЦСКА 1948

  • 1 юли 2026 | 14:06
  • 1411
  • 15
Англия търси успех, но и ще трябва да внимава срещу една от приятните изненади ДР Конго

Англия търси успех, но и ще трябва да внимава срещу една от приятните изненади ДР Конго

  • 1 юли 2026 | 09:11
  • 4103
  • 6
Ден 3 на “Уимбълдън”

Ден 3 на “Уимбълдън”

  • 1 юли 2026 | 13:07
  • 8067
  • 0
Мондиал 2026 доведе до шест треньорски раздели до момента

Мондиал 2026 доведе до шест треньорски раздели до момента

  • 1 юли 2026 | 14:28
  • 1193
  • 0
Ето кой срещу кого на старта на новия сезон в Sesame НБЛ

Ето кой срещу кого на старта на новия сезон в Sesame НБЛ

  • 1 юли 2026 | 13:18
  • 3526
  • 0