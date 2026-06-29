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  3. Локомотив (Пд) представи двама нови

Локомотив (Пд) представи двама нови

  • 29 юни 2026 | 11:00
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Две нови имена официално станаха част от спортно-техническия щаб на ПФК Локомотив Пловдив - Ангел Павлов и Чиприан Моску. И двамата ще бъдат кондиционни треньори в щаба на Душан Косич.

Локомотив (Пловдив) започна лятната си подготовка
Локомотив (Пловдив) започна лятната си подготовка

Ангел Павлов се завръща в Локомотив - той бе част от щаба на Любослав Пенев преди две години. Той е бил част още от отборите на Локомотив (София), Беласица, Дунав и Спартак Варна.

Чиприан Моску е родом от Румъния. Работил е в редица чуждестранни тимове - Клуж, Газиантеп, Рапид Букурещ, Ал-Шабаб, Ал-Раед.

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