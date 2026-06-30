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Кръщават на Зума стадиона на Локо (Пловдив)

  • 30 юни 2026 | 15:15
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Кръщават на Зума стадиона на Локо (Пловдив)

Обновеният стадион на Локомотив (Пловдив) ще носи името на клубната легенда Христо Бонев – Зума. Новината беше обявена от председателя на Фондация „100 години Локомотив Пловдив“ Петър Георгиев по време на концерта по случай вековния юбилей на клуба, който се проведе в Античния театър.

100 години Локомотив (Пд) - незабравима "черно-бяла" вечер в Античния театър
100 години Локомотив (Пд) - незабравима "черно-бяла" вечер в Античния театър

Христо Бонев е най-емблематичната фигура в историята на черно-белите, като държи рекордите за най-много мачове и голове с екипа на Локомотив. 79-годишният Бонев не скри вълнението си, когато се качи на сцената, и изрази надежда да присъства на подобно тържество и по случай своя 100-годишен юбилей. Предстои предложението новото съоръжение да бъде официално кръстено на легендата да бъде внесено за разглеждане и гласуване в Общинския съвет. Очаква се до края на годината да бъде открита и централната трибуна на стадиона в парк „Лаута“, с което реконструкцията на новия дом на Локомотив ще бъде окончателно завършена.

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