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100 години Локомотив (Пд) - незабравима "черно-бяла" вечер в Античния театър

  • 30 юни 2026 | 13:05
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100 години Локомотив (Пд) - незабравима "черно-бяла" вечер в Античния театър

Снощи на Античния театър в Пловдив се проведе тържественият концерт-спектакъл, посветен на 100-годишнината на Локомотив (Пловдив). В спектакъла взеха участие оркестър и хор на Държавна опера Пловдив под диригентството на маестро Чобанов, рок легендите Б.Т.Р., Спиридон Торбов и ансамбъл "Пловдивъ".

Кметът на Пловдив показа първата седалка от Централната трибуна на "Лаута"
Кметът на Пловдив показа първата седалка от Централната трибуна на "Лаута"

На концерта присъстваха кметът на Пловдив Костадин Димитров, собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски, председателят на Общинския съвет Атанас Узунов, зам.-кметът по спорта Николай Бухалов, бившият кмет Здравко Димитров, легендите на клуба Христо Бонев, Гочо Василев, Христо Колев, Едуард Ераносян, Мартин Камбуров, капитанът на отбора Димитър Илиев и др. Специален гост беше изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров и техническият директор на БФС Кирил Котев. 

Локомотив (Пд) представи двама нови
Локомотив (Пд) представи двама нови

На концерта беше показан за първи път трейлър от над шест минути за филма, посветен на юбилея на "смърфовете" с режисьор Илиян Джевелеков, който се очаква да излезе в края на годината. Кулминацията беше изпълнение на Б.Т.Р. Беше направено и специално дрон шоу, което изобрази най-големите успехи през годините на клуба и всички спечелени трофеи.

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Снимки: Startphoto

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