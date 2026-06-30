100 години Локомотив (Пд) - незабравима "черно-бяла" вечер в Античния театър

Снощи на Античния театър в Пловдив се проведе тържественият концерт-спектакъл, посветен на 100-годишнината на Локомотив (Пловдив). В спектакъла взеха участие оркестър и хор на Държавна опера Пловдив под диригентството на маестро Чобанов, рок легендите Б.Т.Р., Спиридон Торбов и ансамбъл "Пловдивъ".

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На концерта присъстваха кметът на Пловдив Костадин Димитров, собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски, председателят на Общинския съвет Атанас Узунов, зам.-кметът по спорта Николай Бухалов, бившият кмет Здравко Димитров, легендите на клуба Христо Бонев, Гочо Василев, Христо Колев, Едуард Ераносян, Мартин Камбуров, капитанът на отбора Димитър Илиев и др. Специален гост беше изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров и техническият директор на БФС Кирил Котев.

Локомотив (Пд) представи двама нови

На концерта беше показан за първи път трейлър от над шест минути за филма, посветен на юбилея на "смърфовете" с режисьор Илиян Джевелеков, който се очаква да излезе в края на годината. Кулминацията беше изпълнение на Б.Т.Р. Беше направено и специално дрон шоу, което изобрази най-големите успехи през годините на клуба и всички спечелени трофеи.

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Снимки: Startphoto