Кметът на Пловдив показа първата седалка от Централната трибуна на "Лаута"

"Първата седалка от последната трибуна на стадион „Локомотив“. Монтажът на останалите 3400 седалки започна символично в деня, в който ПФК „Локомотив“ отбелязва своя вековен юбилей".

Локомотив (Пд) представи двама нови

Така кметът на Пловдив Костадин Димитров показа какво се случва по стадион „Локомотив“ чрез съобщение в социалните мрежи.

„Поредно паметно събитие ни очаква довечера на Античния театър. Празнуваме стогодишнината на “Локомотив” Пловдив - един отбор, чието име е завинаги записано и в историята на древния и вечен град, както и в душите на хилядите фенове! Радвам се, че първите редове на последната трибуна са готови и скоро ще изпълним стадиона с овации!“.

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