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  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Кметът на Пловдив показа първата седалка от Централната трибуна на "Лаута"

Кметът на Пловдив показа първата седалка от Централната трибуна на "Лаута"

  • 29 юни 2026 | 16:11
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"Първата седалка от последната трибуна на стадион „Локомотив“. Монтажът на останалите 3400 седалки започна символично в деня, в който ПФК „Локомотив“ отбелязва своя вековен юбилей".

Локомотив (Пд) представи двама нови
Локомотив (Пд) представи двама нови

Така кметът на Пловдив Костадин Димитров показа какво се случва по стадион „Локомотив“ чрез съобщение в социалните мрежи.

„Поредно паметно събитие ни очаква довечера на Античния театър. Празнуваме стогодишнината на “Локомотив” Пловдив - един отбор, чието име е завинаги записано и в историята на древния и вечен град, както и в душите на хилядите фенове! Радвам се, че първите редове на последната трибуна са готови и скоро ще изпълним стадиона с овации!“.

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