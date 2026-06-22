Локо (Пд) обяви цените на билетите и абонаментните карти за новия сезон

ПФК Локомотив Пловдив пуска в продажба от днес (22.06) абонаментните карти за сезон 2026/2027. Феновете на тима ще могат да си ги закупят на място от „Лаута“ (официален магазин на клуба – в дясно от бариерата на спортния комплекс).
Абонаментната карта дава право на достъп до всички официални домакински срещи (редовен сезон, плейофна фаза и Sesame Купа България) на Локомотив през актуалния сезон 2026/2027.
Визията на картите е в ретро стил и е с лика на младия Климент Гичев (един от основателите и един от първите футболисти на клуба), позиращ с екипа от 1926 година.
Цени на абонаментните карти:
Трибуна „Бесика“ – 120 евро
– достъп до новата и модерна Трибуна “Бесика”
Южна трибуна – 120 евро – достъп до новата и модерна Южна трибуна
Трибуна „Спортклуб“ – 180 евро
– достъп до новата и модерна трибуна „Спортклуб”
Ученици (от 10 г. до 16 г.) / Пенсионери – 60 евро
– тази карта важи и за трите трибуни – “Бесика”, Южна и ”Спортклуб”
– продава се само на място в спортен комплекс “Локомотив”
– при закупуването на този вид абонаментна карта трябва да се представят необходимите документи, които доказват, че лицето е учащ/пенсионер.
ВИП ложа – 700 евро – достъп до трибуна “Спортклуб” и прилежащата към нея ВИП зона (ВХОД 1 / ВИП 1), продава се само на място на „Лаута” – право на паркомясто на вип паркинга в спортен комплекс „Локомотив” само за дните, в които се провеждат домакински мачове + осигурен кетъринг във вип залата + подарък официалната фланелка на ПФК Локомотив
Цените на билетите за домакинските двубои ще бъдат както следва*:
Трибуна “Бесика” – 10 евро Детски (деца от 10 г. до 16 г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна “Бесика” – 5 евро
Южна трибуна – 10 евро Детски (деца от 10 г. до 16 г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за Южна трибуна – 5 евро
Трибуна „Спортклуб“ – 15 евро Детски (деца от 10 г. до 16 г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна „Спортклуб“ – 8 евро
*Локомотив си запазва правото да променя цените на пропуските.
Деца до 9 г. (включително) ще влизат безплатно, но трябва да са с ПРИДРУЖИТЕЛ на мачовете и коректно попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ.
Стандартно работно време:
Официален магазин (дясната каса до бариерата на спортния комплекс):
понеделник – петък: от 9:30 часа до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа
събота и неделя – почивни дни