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Локо (Пловдив) замина за Боровец

  • 1 юли 2026 | 14:37
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Локо (Пловдив) замина за Боровец

Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) замина на подготвителен лагер в Боровец. "Черно-белите" ще останат там до 12 юли, като за този етап са планирани три проверки.

Пловдивчани вече проведоха и една тренировка в Самоков. В групата за лагера попаднаха няколко юноши от втория отбор и U18 - Симеон Георгиев, Денис Кирашки, Радослав Палазов, Константин Грахльов и Йоан Джелепов.

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По-късно към "смърфовете" ще се присъединят Парвиз Умарбаев и Франсиско Политино.

Контролите на Локомотив:

04.07 – Арда
08.07 – Рилски спортист
11.07 – търси се съперник

Групата на Локомотив за лагера в Боровец: Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Симеон Георгиев, Денис Кирашки, Лукас Риян, Тодор Павлов, Радослав Палазов, Андрей Киндриш, Константин Грахльов, Адриан Кова, Мартин Атанасов, Миха Търдан, Ивайло Иванов, Ефе Али, Александър Александров, Йоан Джелепов, Каталин Иту, Жулиан Лами, Севи Идриз, Запро Динев, Крист Лонгвил, Аксел Велев, Мариян Вангелов.

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