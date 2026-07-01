Още четирима напуснаха закъсалия Марица

Освен вече обявените осем напуснали, с Марица се разделят още Веселин Марчев, Благовест Данчев и Иван Кръстев, които преминават в Крумовград, както и Сашо Лебанов. С това напусналите „Кършияка“ през това лято стават 12. Тази сутрин тимът стартира подготовка в почти изцяло юношески състав.

Капитанът Веселин Марчев бе изключително ценен за състава на „жълто-сините“. Той има 4 сезона за тима от северен Пловдив, като през сезон 2022/2023 е избран за Футболист на годината на „Марица“ за 2023 г., а през сезон 2023/2024 става голмайстор на отбора с 14 попадения. През отминалата кампания той има изиграни 38 мача, в които е отбелязал 17 гола и 10 пъти е асистирал на свой съотборник с голов пас.

Благовест Данчев има два сезона в „Марица“ зад гърба си. Избран е за Футболист на годината на „Марица“ за 2025 г., след като показа завидно постоянство в своята игра. През последния сезон полузащитникът, който започва с футбола именно при „жълто-сините“, бе несменяем титуляр с 37 мача, в които бележи 4 попадения.

Сашо Лебанов се присъедини през зимната пауза и доста бързо се адаптира към стила на Марица. Той игра в 15 мача през пролетния полусезон, в които има отбелязано едно попадение, има и 3 асистенции.

Иван Кръстев бе контузен през голяма част от изминалия сезон. Преди това той записа 19 мача, отбеляза два гола, има и 4 асистенции.

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