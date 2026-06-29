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Масово бягство от Марица

  • 29 юни 2026 | 10:21
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Масово бягство от Марица

Освен голмайстора Олджай Алиев, който подписа с втородивизионния „Монтана“, още седем футболисти се разделят с „Марица“.

Дългогодишният вратар на клуба и юноша на тима Петър Начев също напуска. Той беше основна фигура в състава на Борислав Караматев и част от отбора в продължение на пет поредни сезона. През изминалата кампания Начев записа 27 мача, в които постигна 10 „сухи мрежи“, като добави и една асистенция. Вратарят продължава кариерата си в „Марица“ (Милево).

Друг юноша на клуба – Джошуа Харис – също си тръгва от „Кършияка“. Той е продукт на школата на „Марица“ и не е играл за друг отбор в България. Смятан е за един от най-перспективните млади футболисти, излезли от академията през последните години. През сезона записа 31 мача и една асистенция, а през предходната кампания има същия брой срещи. Харис ще продължи кариерата си в „Гигант“ (Съединение).

Защитникът Михаил Митев също напуска. Той е юноша на клуба и бе част от тима от Северен Пловдив през последните два сезона, включително и в предишен период. През изминалия сезон изигра 26 мача, в които отбеляза един гол и направи две асистенции.

Сред напускащите са и Велиян Видолов и вратарят Дениз Русев. Двамата пристигнаха в клуба през миналото лято и се представиха силно.

Видолов се утвърди като основна фигура в състава, изигра 36 мача, в които реализира 15 гола и направи 9 асистенции. Той преминава в „Ботев“.

Младият вратар Дениз Русев получи сериозни шансове за изява през сезона и записа 17 мача, като в 5 от тях не допусна гол. Той ще продължи кариерата си в „Крумовград“.

Юсеин Касов и Димитър Драганов също напускат. Те се присъединиха към отбора през зимната пауза. Касов изигра 14 мача, в които отбеляза един гол и направи една асистенция, докато Драганов записа участие в 11 срещи през пролетния полусезон.

Още преди месец стана ясно, че клуба напускат и двама членове на треньорския щаб – помощник-треньорът и анализатор Стойчо Драмов, който ще продължи кариерата си в „Крумовград“, както и кондиционният треньор Никола Солаков, който ще се присъедини към екипа на Любослав Пенев в „Локомотив“ (София).

Ръководството на „Марица“ благодари на всички състезатели за тяхната отдаденост и принос към отбора през изминалия сезон и им пожелава здраве и успехи в бъдещите им предизвикателства.

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