ФК Ямбол и Марица (Пловдив) поделиха по точка

1:1 приключиха в Ямбол, едноименния тим и Марица (Пловдив). Срещата е от 36-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана интересен двубой, с голови положения пред вратите. Дори и без част от основните футболисти, гостите започнаха активно мача. В 8-та минута, Сашо Лебанов подаде, а Олджай Алиев с техничен удар разтресе мрежата на съперника. "Жълто-сините" имаха и други добри ситуации, от които не успяха да се възползват. Домакините стигнаха до равенството в 38-та минута, когато Николай Йорджев изравни с глава след грешка на пловдивския вратар Русев, който иначе имаше няколко отлични намеси по време на двубоя. През второто полувреме интересните ситуации бяха малко.

Снимка: ПФК Марица 1921 Пловдив - фейсбук