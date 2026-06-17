Първият клуб на Стоичков пред фалит, помоли България за помощ

Няколко месеца преди навършването на 105 години от основаването на Марица, ръководството на клуба призова пловдивския бизнес, както и хората, които обичат футбола, за помощ.



"Въпреки усилията на ръководството, към момента за представителният тим няма осигурено финансиране за предстоящия сезон, а ако бюджетът не бъде попълнен в най-скоро време отборът няма как да участва в първенството.

Дълбоко вярваме, че има хора, които смятат, че спортът има важна роля във възпитанието и развитието на бъдещите поколения! Марица е един от символите на Пловдив, а клубът е дал път на изключително много футболисти, с които пловдивчани се гордеят. Сбъднали сме хиляди момчешки мечти!

Повярвайте в нашата кауза и бъдете част от нея! Нека да продължим да се борим заедно за по-доброто бъдеще! Ще бъдем изключително благодарни на помощ от всякакво естество – спонсорство, финансова подкрепа, реклама на вашия бизнес, материална и техническа помощ или друг вид партньорство.

Подайте ръка на „Марица“, за да продължим да сбъдваме заедно мечтите на още много бъдещи футболни таланти!", се казва в позицията на Марица.

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