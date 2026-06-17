Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марица (Пловдив)
  3. Първият клуб на Стоичков пред фалит, помоли България за помощ

Първият клуб на Стоичков пред фалит, помоли България за помощ

  • 17 юни 2026 | 12:26
  • 4448
  • 4
Първият клуб на Стоичков пред фалит, помоли България за помощ

Няколко месеца преди навършването на 105 години от основаването на Марица, ръководството на клуба призова пловдивския бизнес, както и хората, които обичат футбола, за помощ.

"Въпреки усилията на ръководството, към момента за представителният тим няма осигурено финансиране за предстоящия сезон, а ако бюджетът не бъде попълнен в най-скоро време отборът няма как да участва в първенството.

Дълбоко вярваме, че има хора, които смятат, че спортът има важна роля във възпитанието и развитието на бъдещите поколения! Марица е един от символите на Пловдив, а клубът е дал път на изключително много футболисти, с които пловдивчани се гордеят. Сбъднали сме хиляди момчешки мечти!

Повярвайте в нашата кауза и бъдете част от нея! Нека да продължим да се борим заедно за по-доброто бъдеще! Ще бъдем изключително благодарни на помощ от всякакво естество – спонсорство, финансова подкрепа, реклама на вашия бизнес, материална и техническа помощ или друг вид партньорство.

Подайте ръка на „Марица“, за да продължим да сбъдваме заедно мечтите на още много бъдещи футболни таланти!", се казва в позицията на Марица.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА може да вземе Сенси за доста малко пари, ако действа бързо

ЦСКА може да вземе Сенси за доста малко пари, ако действа бързо

  • 17 юни 2026 | 09:26
  • 4194
  • 3
В Турция: Самсунспор извади 3 милиона евро за Макун

В Турция: Самсунспор извади 3 милиона евро за Макун

  • 17 юни 2026 | 09:16
  • 3393
  • 2
Френска фиеста в ресторанта на Бала

Френска фиеста в ресторанта на Бала

  • 16 юни 2026 | 22:25
  • 6922
  • 13
Официално: Берое преотстъпи Пинеда на Шериф

Официално: Берое преотстъпи Пинеда на Шериф

  • 16 юни 2026 | 21:52
  • 2047
  • 0
В Босна: По-зле от Левски нямаше как да бъде

В Босна: По-зле от Левски нямаше как да бъде

  • 16 юни 2026 | 19:31
  • 6756
  • 23
Юношите на България до 19 години се паднаха с Молдова, Латвия и Гибралтар

Юношите на България до 19 години се паднаха с Молдова, Латвия и Гибралтар

  • 16 юни 2026 | 18:40
  • 1144
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

  • 17 юни 2026 | 13:14
  • 5098
  • 17
Няма друг като Меси! Гениален хеттрик и знаменити рекорди осигуриха мечтан старт на Аржентина

Няма друг като Меси! Гениален хеттрик и знаменити рекорди осигуриха мечтан старт на Аржентина

  • 17 юни 2026 | 06:00
  • 101334
  • 180
ЦСКА се размина с Бенфика във втория кръг на Лига Европа - ето потенциалните съперници на "червените"

ЦСКА се размина с Бенфика във втория кръг на Лига Европа - ето потенциалните съперници на "червените"

  • 17 юни 2026 | 10:03
  • 17062
  • 48
Официално: капитанът на Манчестър Сити е второто ново попълнение на Моуриньо в Реал Мадрид

Официално: капитанът на Манчестър Сити е второто ново попълнение на Моуриньо в Реал Мадрид

  • 17 юни 2026 | 12:27
  • 6578
  • 3
Меси е статистическият крал в историята на Световното първенство

Меси е статистическият крал в историята на Световното първенство

  • 17 юни 2026 | 11:40
  • 3765
  • 4
Автогол помогна на Австрия срещу Йордания

Автогол помогна на Австрия срещу Йордания

  • 17 юни 2026 | 09:07
  • 34064
  • 22