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Марица (Пд) започна подготовка с куп юноши

  • 1 юли 2026 | 13:01
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Марица (Пд) започна подготовка с куп юноши

С твърдо решение да налага момчета, израснали край река Марица, треньорският тандем Борислав Караматев и Йордан Влашки изведе групата за първо занимание на клубния стадион. Че доктрината на Марица този сезон е изцяло местно производство, личи от първия поглед към състава.

От миналогодишния тим остават едва четирима футболисти: опитните Даниел Спасов и Димитър Пройчев, както и родените през 2007 година Светозар Джуров и Николай Хаджиев.

Всичко останало в състава е бъдещето на клуба! Към мъжкия отбор се присъединява мощна вълна от юноши, готови да „ядат тревата“ за място в родния си тим:

С опит в групата от миналия сезон: Алекс Богданов, Илиян Савов, Хасан Байрям и Георги Петков.

Новата жълто-синя кръв: Вратарите Димчо Айвазов и Крис Николич, заедно с полевите играчи Красимир Лютов, Иван Коспартов, Алекс Николов, Тодор Караилиев, Валентин Маринов, Мартин Пиндев, Пламен Азов, Робърт Ташев, Виктор Маринов, Георги Мартинов, Наско Узунов и Димитър Кънчев.

Очаква се в следващите дни към тима да се присъединят още няколко момчета от академията. Към момента новите попълнения са две – Александър Ковачев и Костадин Павлов (набор 2008), които идват в Марица от школата на Ботев. Очакват се и млади играчи на проби.

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