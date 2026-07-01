Марица (Пловдив) стартира в 10:00 часа

Днес в 10:00 часа, Марица (Пловдив) дава ход на подготовката си за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. Треньорът Борислав Караматев ще изведе групата от футболисти, играли за отбора през последната кампания и юноши на клуба. Ще се гради нов състав. В хода на тренировъчния процес, „жълто-сините“ ще играят приятелски срещи.

Програмата за контролите:

11 юли: Марица (Пловдив) – ОФК Хасково

18 юли: Марица (Пловдив) – Спартак (Пловдив)

25 юли – блицтурнир в Куклен: Атлетик (Куклен), Марица (Пловдив), Крумовград

1 август: Марица (Пловдив) – Левски (Карлово)

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