Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марица (Пловдив)
  3. Треньори на Марица напуснаха клуба

Треньори на Марица напуснаха клуба

  • 16 юни 2026 | 11:32
  • 777
  • 0
Треньори на Марица напуснаха клуба

Марица (Пловдив) се раздели с двама специалисти от треньорския щаб. Става въпрос за кондиционния треньор Никола Солаков и бившия треньор, анализатор и спортен директор Стойчо Драмов, съобщиха от "жълто-синия“ клуб.

Никола Солаков ще бъде част от екипа на Любослав Пенев в елитния Локомотив (София). Той имаше основен принос за отличната физическа подготовка на представителния тим на Марица, както и на състезателите от детско-юношеската школа на клуба.

Никола Солаков ще бъде част от екипа на Любослав Пенев в елитния Локомотив (София). Той имаше основен принос за отличната физическа подготовка на представителния тим на Марица, както и на състезателите от детско-юношеската школа на клуба.

След пет последователни години работа и общо седем в клуба, по собствено желание напуска Стойчо Драмов. През този период той заемаше длъжностите треньор, помощник-треньор, анализатор и спортен директор.

Драмов бе изключително полезен за клуба през този дълъг период.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Защитник пред раздяла с Ботев (Пловдив)

Защитник пред раздяла с Ботев (Пловдив)

  • 16 юни 2026 | 12:05
  • 736
  • 2
Спортист (Своге) стартира утре, търси съперник (програмата)

Спортист (Своге) стартира утре, търси съперник (програмата)

  • 16 юни 2026 | 12:00
  • 437
  • 1
Дунав запазва ядрото си

Дунав запазва ядрото си

  • 16 юни 2026 | 11:47
  • 476
  • 1
ЦСКА преговаря за двукратен шампион с Интер?

ЦСКА преговаря за двукратен шампион с Интер?

  • 16 юни 2026 | 11:30
  • 3713
  • 8
ЦСКА с молба до УЕФА заради "Армията"

ЦСКА с молба до УЕФА заради "Армията"

  • 16 юни 2026 | 11:16
  • 3334
  • 14
Отборът на АБФ от свободни агенти ще играе контроли срещу Вихрен и Монтана

Отборът на АБФ от свободни агенти ще играе контроли срещу Вихрен и Монтана

  • 16 юни 2026 | 11:04
  • 842
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Коварни съперници дебнат Левски на старта в ШЛ

Коварни съперници дебнат Левски на старта в ШЛ

  • 16 юни 2026 | 10:19
  • 13427
  • 76
Янев обяви основната задача на ЦСКА в Австрия

Янев обяви основната задача на ЦСКА в Австрия

  • 16 юни 2026 | 06:09
  • 17381
  • 60
Канонадата на Уругвай стигна само за точка

Канонадата на Уругвай стигна само за точка

  • 16 юни 2026 | 03:04
  • 39830
  • 55
ЦСКА отлетя за Австрия без част от основните си футболисти

ЦСКА отлетя за Австрия без част от основните си футболисти

  • 16 юни 2026 | 05:44
  • 13405
  • 19
Иран и Нова Зеландия сътвориха голово шоу в Лос Анджелис

Иран и Нова Зеландия сътвориха голово шоу в Лос Анджелис

  • 16 юни 2026 | 06:06
  • 44235
  • 37
Франция срещу Сенегал: споменът отпреди 24 години стряска “петлите”

Франция срещу Сенегал: споменът отпреди 24 години стряска “петлите”

  • 16 юни 2026 | 08:00
  • 3690
  • 9