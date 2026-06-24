Арда преподписа с национал

Националът Димитър Велковски удължи своя договор с Арда за още две години. Това стана след среща между защитника и спортния директор на клуба Ивайло Петков. На нея двете страни уточниха всички подробности около контракта, който е до 2028 г.

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Велковски пристигна в Кърджали преди две години и изигра общо 62 мача с екипа на Арда. Също така той е част от националния отбор на България. Преди две седмици също за нови две години договор подписа и капитанът Анатолий Господинов.

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