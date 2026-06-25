Арда обяви кастинг за школата си. Всички деца, родени през 2009, 2010, 2011 и 2012 година могат да вземат участие в него и да получат шанс да попълнят отборите в школата на тима от Кърджали.
Арда преподписа с национал
Ето какво пишат от Арда:
Искаш ли да станеш част от ПФК АРДА? Искаш ли да играеш в най-добрите
елитни юношески групи на България?
Ела и се запиши на кастинг за Школата на АРДА. Всички родени през 2009,
2010, 2011 и 2012, могат да вземат участие на специалния кастинг за
попълване на отборите в Школата на АРДА.
Кастингът ще се проведе на 29 и 30 юни. За повече подробности и
записване всеки, който желае може да се обади на :
0883307777 - Цанко Бисеров
0896038680 - Недрин ЮзджанДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google