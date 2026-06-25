Арда обяви кастинг за школата си

Арда обяви кастинг за школата си. Всички деца, родени през 2009, 2010, 2011 и 2012 година могат да вземат участие в него и да получат шанс да попълнят отборите в школата на тима от Кърджали.

Арда преподписа с национал

Ето какво пишат от Арда:

Искаш ли да станеш част от ПФК АРДА? Искаш ли да играеш в най-добрите

елитни юношески групи на България?

Ела и се запиши на кастинг за Школата на АРДА. Всички родени през 2009,

2010, 2011 и 2012, могат да вземат участие на специалния кастинг за

попълване на отборите в Школата на АРДА.

Кастингът ще се проведе на 29 и 30 юни. За повече подробности и

записване всеки, който желае може да се обади на :

0883307777 - Цанко Бисеров

0896038680 - Недрин Юзджан

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