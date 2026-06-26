Тунчев: Очакваме нов централен защитник

Старши треньорът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев говори след поражението с 1:2 от Ботев (Пловдив) в контрола, която се проведе на терените в "Коматево".

С гол в края Ботев (Пловдив) пречупи Арда в контрола

"Нормално е да има неща, които не ми харесват. Сега наблягаме на физическата подготовка. Трудно е, има доста нови играчи, нормално е да се наруши ритъма, след като се появиха и футболистите от школата, и новите попълнения.



В следващите дни очакваме да пристигне нов централен защитник. В атака имаме и Жоро Николов, който се завърна в тренировките. Той се подобрява и тренира на максимални обороти", заяви Тунчев.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google