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  3. Тунчев: Очакваме нов централен защитник

Тунчев: Очакваме нов централен защитник

  • 26 юни 2026 | 12:25
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Старши треньорът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев говори след поражението с 1:2 от Ботев (Пловдив) в контрола, която се проведе на терените в "Коматево".

С гол в края Ботев (Пловдив) пречупи Арда в контрола
С гол в края Ботев (Пловдив) пречупи Арда в контрола

"Нормално е да има неща, които не ми харесват. Сега наблягаме на физическата подготовка. Трудно е, има доста нови играчи, нормално е да се наруши ритъма, след като се появиха и футболистите от школата, и новите попълнения.   

В следващите дни очакваме да пристигне нов централен защитник. В атака имаме и Жоро Николов, който се завърна в тренировките. Той се подобрява и тренира на максимални обороти", заяви Тунчев.

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