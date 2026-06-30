Арда взе защитник, представи го като бразилски национал

Сериозен трансфер осъществи ръководството на ПФК Арда, след като подписа с бразилеца Дерик Фернандо да Силва. Той е на 24 години, висок е 195 см и играе на поста централен защитник. След преминаване на задължителните медицински и физически прегледи, Дерик сложи подписа си под договор с клуба за три години.

Той веднага се присъедини към лагера на Арда в Боровец. Дерик да Силва е роден на 16 май 2002г. в Сантос, Бразилия, където започва да тренира футбол. През кариерата си той е играл за Сантос , Паусо Алегре , Луситания (Португалия) и Варзим (Португалия) от където е привлечен в Арда. Дерик да Силва е бил част от младежкия национален отбор на Бразилия U17 и U16.

Ръководството на ПФК АРДА, треньорите, футболистите и феновете, пожелават на Дерик Фернандо да Силва много успехи с фланелката на клуба.

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