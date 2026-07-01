В Академик (Свищов) наредиха всичко

На 8 юли, Академик (Свищов) започва подготовка за предстоящия сезон на Северозападната Трета лига. Тренировъчният процес ще протече на базата в крайдунавския град. В хода му, „студентите“ ще играят и приятелски срещи.
Програмата за контролите:
18 юли: Академик (Свищов) – ФК Троян
22 юли в Етрополе: Академик (Свищов) – Бейтар Йерусалим (Израел)
25 юли: Янтра (Полски Тръмбеш) – Академик (Свищов)
1 август: Академик (Свищов) – Павликени
8 август: Академик (Свищов) – Етър II (Велико Търново)
15 август: Лудогорец III (Разград) – Академик (Свищов)