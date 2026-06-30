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Sesame НБЛ ще използва нова система с 14 отбора за сезон 2026/2027

  • 30 юни 2026 | 20:40
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Управителният съвет на Българска федерация по баскетбол прие нова система за провеждане на Sesame НБЛ за 2026/2027. Това се случи на заседание, проведено по-рано днес.

Форматът на първенството се разширява до 14 отбора, като бяха приети и новите три клуба. Това са Ямбол, ЦСКА и Политехника.

14 отбора подадоха заявки за сезон 2026/2027 в Sesame НБЛ
14 отбора подадоха заявки за сезон 2026/2027 в Sesame НБЛ

През новия сезон шампионатът ще се проведе в два етапа - на разменено гостуване, по системата "всеки срещу всеки". След това следва етап плейоф, който ще бъде в част плей-ин за тимовете, класирани от седмо до десето място и турнир за определяне на крайното класиране за отборите от 11-а до 14-та позиция.

След определяне на финалните осем тима Sesame НБЛ ще продължи с четвъртфинали, полуфинали и финали, както досега.

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В случай, че шампионът във Втора дивизия, заяви желание за участие в Sesame НБЛ за 2027/2028, 14-тият отбор в крайното класиране отпада от НБЛ и на негово място влиза той.  Ако вторият класирал се в шампионата на Втора дивизия прояви желание за участие в НБЛ, то той ще играе бараж с класиралия се на 13-то място в НБЛ. Баражът трябва да се проведе в срок до 15 юни 2027 година.

Жребият за 2026/2027 в Sesame НБЛ ще се тегли утре (1 юли) от 13.00 часа в столичната зала “Триадица”.

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Снимки: Sportal.bg

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