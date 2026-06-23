14 отбора подадоха заявки за сезон 2026/2027 в Sesame НБЛ

14 отбора подадоха заявки за участие в Sesame Национална Баскетболна Лига през сезон 2026/2027. Всички те изпратиха своите документи в срок, който изтече на 20 юни, съобщава официалният сайт на лигата.

Тимовете, изразили официално желанието си да бъдат част от първенството при мъжете през новия сезон са досегашните участници Балкан, Локомотив Пловдив, Рилски спортист, Черно море Тича, Спартак Плевен, Ботев 2012 Враца, Миньор 2015, Берое Стара Загора, Академик Бултекс 99, Левски и Шумен. Към тях се присъединяват още Политехника, Ямбол и ЦСКА.

На следващото си заседание, което ще се проведе на 30 юни, Управителният съвет на БФБаскетбол ще разгледа всички подадени заявки, а освен това, ще утвърди система и календар за провеждане на първенството.

Жребият за сезон 2026/2027 в Sesame Национална Баскетболна Лига ще се проведе на 1 юли (сряда) от 13:00 ч. в столичната зала “Триадица”.

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Снимки: Sportal.bg