Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за феноменалния сезон в НБЛ, проблемите в българския баскетбол и съдийския скандал на финала

Президентът на Локомотив Пловдив Христо Христев беше специален гост в "Гостът на Sportal.bg", където говори по доста интересни теми. Засегнахме проблемите на българския баскетбол, федерацията и скандала със съдийството въф финалния мач с Балкан. Не пропуснахме да поговорим и за селекцията на "смърфовете" за следващия сезон в Sesame НБЛ, за националния отбор и представянето на новакът в лигата през изминалата кампания.

“Определям сезона на Локомотив като свръх успешен. ние в началото с капитана Георги Кендеров се надявахме на 7-8 победи при дебютния сезон, така си говорихме преди сезона. Казахме си, че ако хванем 8 победи това ще е топ. После вече, когато започнахме да работим с Асен Николов активно, разбрахме, че всъщност можем да направим малко по-сериозна структура, малко повече и целта стана автоматично плейофите. Още повече специалист като него, той има изисквания и той не отива в отбори, които съществуват или не се борят за нищо. Естествено, такава е и идеологията на Локомотив и ние мисля, че го доказахме още този сезон и то на професионалната сцена, което е изключително трудно предвид, че скокът от ББЛ и Б група като организация, като структура, като бюджет да не говорим и всичко останало е огромен към професионалния спорт.

Два загубени финала, единият с един кош, нито го сметнахме после на забавен каданс и 1 см ни раздели от този кош да влезе. Не си позволяваме да мислим прекалено много за тези загуби, защото така или иначе това, което постигнахме и това, което се случи надминава и най-смелите ни мечти. Най-смелите мечти на всички в отбора, на ръководството, на треньори, на играчи, защото тези млади момчета, които взехме, които са били резерви досега във всичките си отбори, ние ги наложихме, повярвахме в тях, бяхме търпеливи и ето резултатът, че имаме един национал.

Два пъти се променяха целите по време на сезона пред Локомотив. Когато бихме Рилски спортист като гост в първия мач изненадахме всички, защото тогава реално хората разбраха, че сме дошли тук да останем, можем да бъдем конкуретноспособни, дори с толкова неопитен екип като нас и дори с неопитни играчи. След това вярвахме и нашата цел беше полуфинали. Това беше новата цел. След първия полуфинал и финал с 1 точка, нашата цел вече беше финалът. Да, беше голяма цел, но в крайна сметка, пак казвам ние сме Локомотив Пловдив и категорично нямаме страх от никой и се борим до последно.

Едно от най-големите ни постижения този сезон, което се вижда като резултати, както казваш ти без напрежение, свобода на действие, озверели хора, това е, че успяхме да направим истински отбор. При нас индивидуалности нямаше. Всички повярваха и това е благодарение на усилената работа. Ние започнахме още с идването на баскетболистите, със стъпването им в отбора, с речите, обясненията, индивидуалните разговори дори, така успяхме да ги накараме да повярват в идеята Локомотив и това, че да се “биеш” и да се бориш за една кауза, каквато е нашата, защото нашата е с идеална цел, това е много по-голямо от това да се “биеш” и бориш за себе си. Успяхме да ги убедим, успяхме да направим една армия, която развихме, обучихме по всяка една скала на спорта - психология, тренировки, възстановяване, да не говорим за тактически тренировки и физическите на Асен Николов и най-важното е, че успяхме да ги накараме да го повярват. Когато успееш да накараш да повярва една група от хора, малка или голяма, няма значение, да ходи в една посока, да се бори и да накараш абсолютно всички, което е едногодишна работа, това е постоянен процес, тогава вече получаваш този резултат. Дори да не станеш втори, фактът, че се борихме, дори да бяхме паднали от Рилски спортист, който е шампионът на България, все пак с доста о-голям бюджет от нашия, ние пак щяхме да сме горди и показахме, че наистина се “бием” докрай и нашата “битка” е докрай, какъвто беше нашият лозунг.”

Той коментира и оставането на звездата Девърл Рамзи в състава на Локомотив и през следващия сезон.

“С Рамзи бяха доста лесни нещата поради факта, че той искаше да остане тук. Те всички искат да се върнат. Вниманието, любовта, която получи от нашите фенове, а те пълниха залите цял сезон и наистина събудихме тази магия. Безспорно е страхотен човек. По време на тренировките, стандартни тренировки, независимо фитнес, физически сутринта или тактически следобяд, той винаги е бил човекът, който вдига енергията в отбора, било то с викове, ръкомахане, шеги, съответно заразява и другите, а те също са страхотни момчета. Имахме и късмет да попаднем на доста добри сърца.

Изключително малшанс за Кръстан. Той играе при нас и то за постоянно вече втори сезон, като преди това даде крачка назад, помогна ни в ББЛ да спечелим абсолютно всичко и да направим този скок нагоре, чисто спортно-технически, както ние искаме, не просто да платим една такса и да влезем да играем. Много ни липсваше през цялото време, много ни липсваше, особено в началото. Когато един играч е толкова много контузен, трудно после намира оптимална форма по време на сезона. Но в третия мач с Балкан и в още няколко такива се включи доста добре и помогна достатъчно точно, когато трябва. Помогна достатъчно, за да постигнем тези феноменални успехи. Съжалявам, че казвам феноменални, но те са феноменални и то не само за баскетбола, а за България. В световния спорт на пръсти се броят такива случаи, в които…даже не знам дали има дебютант, който се връща.

Няма да го крие, ние със Сингълтън сме в преговори, имаме да уточняваме още няколко детайла с неговия агент. Надяваме се и той да остане в клуба, но сме подготвили и други такива варианти и то нелоши. Кхалил Милър трудно ще можем да го задържим, защото той откакто стана MVP, всички знаят какви игри направи, интересът към него е изключително огромен и ние изключително много се радваме, че е така, защото сме помогнали на една кариера да тръгне леко нагоре, да покаже всъщност какво може и да отиде да играе за доста по-сериозни финансови договори, отколкото българите можем да му предложим. За Шоу Андерсън засега преценяваме още, защото имаме един набор от грачи, които сме набелязали още преди края на сезона и проверяваме най-добрите си опции. Още повече, че ние като клуб ние бяхме малко над Левски като бюджет, това е реално. Това е реалността. Ще се борим тази година и се надяваме нашите спонсори малко да ни помогнат да намерим още такива, след като виждат какво правим и каква е идеалната цел на отбора, резултатите и професионализмът, с който работим. Но няма да бъде много по-голям нашият бюджет и за догодина, затова много внимаваме с играчите, имаме много стриктни правила за заплати.

За българите, повечето са с двугодишни договори, като само един не е с такъв и ние сме в напреднали преговори с него, надявам се и той да остане, защото си мисля, че можем да му дадем още. Той може да даде много на нас, но и ние можем да дадем още на него и това вече да тръгне и да цъфти някъде другаде.”

Христев коментира и колко е трудно да се намират спонсори в баскетбола и колко помага марката “Локомотив”.

“Ако не беше марката Локомотив, първо аз никога нямаше да се захвана с това нещо, защото аз вярвам, че има пет отбора или пет -шест центъра, така да го кажем в България, от които два в Пловдив, два в София, един във Варна в лицето на Черно море, в които само с тази силна подкрепа от феновете и това, че имат фенове тези брандове, може да развиеш един професионален проект, който да не зависи от “бащица” или единични спонсори, от човек, който да се оттегли, писва му, както е станало с ЦСКА преди няколко сезона. Аз наистина ги научавам тези новини в последствие. По-лесно е от гледна точка на това, че се казваме Локомотив, но тъй като сме нямали баскетбол досега, тъй като всички в тази държава хората с възможности, сериозните бизнеси са се опарвали от спорта и общо взето беше трудно да продадем една идея. Да, имахме резултати в Б група, но то е аматьорско ниво на фона на професионалната организация, която трябваше да направим в НБЛ. Трудно беше, но успяхме да накараме няколко човека да повярват и няколко фирми. Рискувахме в началото, после с резултатите успяхме да докараме още няколко наши партньора да повярват в нас, но е трудно. Трудно е особено в баскетбола. Няма достатъчно гледаемост. Това е огромен проблем и когато сме говорили с по-големи професионални брандове те винаги търсят точно това, те не се интересуват толкова от марката, по-скоро гледат гледаемостта, къде може да се позиционират и се сблъскахме с това нещо и те сами ни го казваха, че много ни харесват, но имат корпоративни правила или фирмени правила и след като няма да получат определен брой гледания, импресии и т.н., няма как да сключат договор с нас. “

Коментирахме и темата за участието на “смърфовете” в евротурнирите.

“Подали сме заявка за ФИБА, ще си платим таксата. Интересно е, че понеже сме абсолютен частен случай, доколкото знам по наредби трябва да участваме в групите, но разбрах също, че регламентът се мени и поради големия интерес има повече отбори и ние като нов такъв и е много вероятно за съжаление да трябва да играем квалификации.”

Засегнахме темата за скандала със съдийския наряд в последния мач от финалите с Балкан.

“Истината е, че вече разбрахме какво стана, ние го видяхме на практика, затова и сигнализирахме преди мача. Имаме вътрешна информация, че Хорозов е махнат от наряда като най-добър съдия и един от добрите европейски съдии. Това са лични уверения като хора от Орлин Николов и шефовете в съдийските комисии. Затова сигнализирахме. Ще бъда малко по-честен този път. Мисля, че истината и проблемите трябва да ги изкарваме, за да може да се чуват, да се виждат, да се обсъждат и да се вземат мерки за решаването на спорта. Ние заварихме една НБЛ с 9 отбора, тотално лоша организация, без никаква защита на телевизионни права и т.н. Направете си сметка, ние влязохме като дебютант и обрахме почти всички телевизионни мачове. Променяха се мачове, за да дават нас, защото ние предизвикваме интерес с организация и всичко. Така непрофесионално според мен е организирана лигата и затова се стига последните години до тези плачевни резултати за популярност сред обществото на баскетбола. Ще се върнем на темата, няма да разводняваме много. Когато пуснахме това отворено писмо с нашите притеснения и нашите опасения, които станаха реалност, аз бях поканен на онлайн среща с Глушков, Орлин, Сашо Везенков… Настояваха за това, аз отказвах два пъти, но те настояваха за тази онлайн среща да се видим, да ме убедят, че няма проблем, защото се вдигна голям медиен шум. Да, може да няма такова правило, но практиката е такава и щом практиката в последния момент е нарушена при положение, че залогът е толкова голям, значи става нещо нередно. Ето, стана нещо нередно. Най-добрият съдия в България не свири най-важния мач за сезона и не само за сезона, а може би в последните 10 години в тази лига и аз смело мога да го твърдя това нещо. Бях поканен, влязох на тази среща, говорихме надълго и широко, бях убеждаван, че няма такова нещо. На въпроса ми защо най-добрият съдия в България, като аз не боравя с имена, защо не свири тази среща при положение, че е на европейско ниво. Те казаха, че наистина той е най-добрият съдия, но той е от Пловдив. Това беше причината, поради която тези хора казаха, че той не трябва да свири този мач, защото той е от Пловдив. Само, че в България има три големи града, нормално е все някой да е от тези градове. Бях убеждаван, че няма такова нещо, кълняха се в децата си. Аз им казах “Не се кълнете в децата си, защото знам какво ще стане, предполагам какво ще стане, а това не са хубави неща.” Е, вие всички видяхте какво се получи накрая. Аз не искам да се хващаме за Мартин Хорозов и Венци и т.н., искаме първите трима съдии в България да свирят финала. Ако не могат и имат съмнения, да наемат съдии от чужбина, както правят навсякъде по света. Когато има съмнения за нещо такова се наема един сериозен експерт, защото аз вярвам, че имаме трима съдии в България, които са качествени. Всичко останало може да има добър потенциал, да има желанието, но още е далеч от нивото, на което може той да свири един такъв финал.”

На въпроса - “Смятате ли, че тези съдии ви ощетих в петия мач от финалната серия с Балкан?”, той отговори така:

“Категорично смятам, че ни ощетиха, естествено. С последната атака имаше крачки, категорични крачки. Не Локомотив, цялата баскетболна общественост в България видя, както и европейската, защото ние ангажирахме много чужди съдии. Смятахме да излизаме с официални съобщения и т.н., но ние сме такива да се оплакваме. Приехме загубата, нищо не можем да променим. Но искаме да спре това нещо, защото само при реална конкурентноспособност може да развиваме продукт. Не може да има външни влияния, както според мен имаше в този мач. Цялата европейска баскетболна общност видя и даде становище, ние ги имаме и писмено тези становища. Това са категорични крачки + 6 секунди на центъра в малкото наказателно. Не се чувстваме щастливи, защото убиха една романтика. Убиха едно нещо, което става веднъж в живота, просто става веднъж в живота. Ние сме горди с това, което постигнахме и догодина ще го видят всички. Ще се върнем още по-силни и по-мотивирани отвсякога и ще се борим с тези несправедливости, защото имаше много несправедливости през целия сезон, като ние също сме били потърпевши. Но пак казва, Българската федерация по баскетбол последните години…да, страхотни хора са, интелигенти и Глушков, и Сашо Везенков и тези под тях, всички са страхотни, но за мен е абсолютно непрофесионално структурирана. Нищо професионално не се прави, нищо не се прави да защити българските клубове да се финансират по някакъв начин, да се популяризира спортът, да се рекламира, да се популяризират тренировки за деца, академии по различни краища на държавата. включително големите центрове София, Пловдив и Варна, защото от нас излиза продуктът.”

Христев отговори и на въпроса продкрепя ли Локомотив Пловдив Орлин Атанасов в борбата за президент на БФБаскетбол, след като човек от техния клуб е в екипа му.

“Не. Тук, за да махна всички съмнения не сме застанали зад никого още. Ние чакаме да видим кои са кандидатите, каква програма ще предложат, защото за нас е важна програмата. Не ме интересува как се казва човекът, нито някой от Локомотив го интересува как се казва и кое е името. Този човек трябва да е способен, трябва да е идеен, трябва да знае какво иска и трябва да знае как се прави бизнес и да се структурира бизнес, защото докато не започнем да гледаме спорта като бизнес, федерацията дори като бизнес, не говоря с цел печалба, а говоря чисто структурно, маркетингово, мърчандайз дори, ние няма да прогресираме и ще стоим на това ниско ниво на каквото е баскетболът и спортът в България, защото то е критично ниско. Затова отбор като нас, който е с втория най-малък бюджет в лигата влиза с една правилна организация и любов към спорта, към децата, към публиката, към абсолютно всичко, съумяхме да постигнем всичко това. За съжаление не успяхме да довършим.”

Какво още каза Христо Христев за попадането на баскетболиста на Локомотив Пловдив Кръстомир Михов в мъжкия национален отбор за мача с Норвегия от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029, какви са очакванията му за тази среща и кой е фаворитът му на Световното първенство по футбол, вижте в нашето видео!

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Снимки: Борислав Цветанов