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Спартак (Варна) взе сина на Йовов

  • 30 юни 2026 | 11:52
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Спартак 1918 Варна привлече 20-годишния Кристиян Йовов, съобщиха от футболния клуб. Йовов е юноша на Левски, където преминава през всички възрастови формации на клуба, като достига и до представителния отбор на „сините“, записвайки официални мачове с първия тим. В кариерата си вече е трупал опит и с екипите на Ботев Враца и Спортист Своге. Той е син на бившия нападател на Левски (Сф) Христо Йовов и играе на същите позиции като баща си – на върха на атаката, на крилото или като втори нападател.

"Пожелаваме на Кристиян здраве, много успехи и незабравими моменти със синьо-бялата фланелка! Добре дошъл в Спартак, Кристиян!", написаха във фейсбук страницата си от варненския клуб.

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