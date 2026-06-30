Весела Лечева, спортни ръководители и шампиони проведоха среща с Владимир Кличко

Председателят на БОК Весела Лечева посрещна днес световния шампион по бокс за професионалисти и олимпийски златен медалист от Атланта 96 Владимир Кличко на работна среща.

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На нея присъстваха вицепрезидентът на БОК Слави Бинев, олимпийската шампионка Стойка Кръстева, председателят на БФ Бокс Красимир Инински, новият спортен директор на БОК Петър Георгиев и членове на украинската делегация.

Пред Весела Лечева Кличко отличи работата на БФ Бокс и оцени домакинството на Европейското първенство по бокс като поредна крачка в посока на популяризиране на спорта.

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„Европейският бокс се развива изключително добре както заради традициите, така и заради приноса на отделните национални федерации, които се грижат спортът да отговоря на високи професионални стандарти“, отбеляза Кличко.

Той се върна към спомените си, в които пътят му към Атланта е минал през участие на традиционния турнир „Странджа“.

„Впечатлена съм от разговора с Владимир Кличко, защото той е един от най-добрите примери как спортист може да е посланик на олимпийските ценности и да бъде модел за подражание. Разговаряхме не само за развитието на бокса, но и за това на спорта като социален феномен, начин да бъдат преодолявани неравенства и да бъде постиган мир“, каза Весела Лечева.

В края на срещата председателят на БФ Бокс Красимир Инински връчи специален плакет на Весела Лечева.

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