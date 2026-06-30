Красимир Инински: Европейското в София ще е най-голямото първенство в световния бокс за годината

Президентът на Българска федерация по бокс Красимир Инински взе участие, заедно с украинската легенда Владимир Кличко, в "Гостът на Sportal.bg". Той коментира предстоящото през септември Европейско първенство по бокс за мъже и жени в София.

"Тази година нямаме Световно първенство в Световната федерация, само континентални. В София наистина ще е най-голямото първенство за годината. Довериха се на нас ние да го организираме.

29

Разбира се, че той (Кличко) помага, той е пример и посланик на световния бокс. Неминуемо много деца ще се запалят и ще искат да тръгнат по неговия път, това е и нашата цел, децата са нашето бъдеще.

Генадий Головкин прие моята покана да уважи първенството", сподели Инински в студиото на нашата медия.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов | Снимки: Владимир Иванов