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Красимир Инински: Европейското в София ще е най-голямото първенство в световния бокс за годината

  • 30 юни 2026 | 10:34
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Президентът на Българска федерация по бокс Красимир Инински взе участие, заедно с украинската легенда Владимир Кличко, в "Гостът на Sportal.bg". Той коментира предстоящото през септември Европейско първенство по бокс за мъже и жени в София.

"Тази година нямаме Световно първенство в Световната федерация, само континентални. В София наистина ще е най-голямото първенство за годината. Довериха се на нас ние да го организираме.

29 "Гостът на Sportal.bg" с Владимир Кличко

Разбира се, че той (Кличко) помага, той е пример и посланик на световния бокс. Неминуемо много деца ще се запалят и ще искат да тръгнат по неговия път, това е и нашата цел, децата са нашето бъдеще.

Генадий Головкин прие моята покана да уважи първенството", сподели Инински в студиото на нашата медия.

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Снимки: Борислав Цветанов | Снимки: Владимир Иванов

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