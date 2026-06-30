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Владимир Кличко е "Гостът на Sportal.bg"
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Владимир Кличко е "Гостът на Sportal.bg"

  • 30 юни 2026 | 09:00
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Олимпийският шампион от Атланта 1996 и двукратен световен шампион в тежка категория по бокс за професионалисти Владимир Кличко е “Гостът на Sportal.bg” днес.

Владимир Кличко е в България във връзка с предстоящото Европейско първенство за мъже и жени. Шампионатът ще се проведе в „Асикс Арена“ от 15 до 26 септември.

Министър Енчо Керязов обсъди с Владимир Кличко развитието на бокса и предстоящото Европейско първенство в София
Министър Енчо Керязов обсъди с Владимир Кличко развитието на бокса и предстоящото Европейско първенство в София

Вчера една от най-големите легенди на бокса в световен мащаб бе посрещнат на летище „Васил Левски“ в София от президента на БФ Бокс Красимир Инински. Той е в София по покана на Инински, а вчера се срещна и с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов.

Владимир Кличко: Уважавам Кубрат Пулев и българските боксьори
Владимир Кличко: Уважавам Кубрат Пулев и българските боксьори

Легендата е олимпийски шампион от Атланта 1996, а като професионалист постига 64 победи в 69 мача в тежка категория. Бивш двукратен световен шампион, като държи поясите на IBF, WBA, WBO и IBO в продължение на рекордните 4382 дни. В този период той побеждава 23-има съперници, което е ненадминато постижение в тежка категория. Член на Международната зала на славата на бокса.

Владимир Кличко ще отговаря на най-актуалните въпроси свързани с бокса в “Гостът на Sportal.bg” към 9:00 часа пред водещите Ивайло Банчев и Даниел Любомиров.

"Това гостоприемство, което усещам от г-н Инински, федерацията, вярвам, че ще бъде предадено и към състезателите на Европейското".

"Никога не съм мислел, че в моя град Хамбург, вместо мои фенове, ще има толкова много български флагове и фенове. Аз бях освиркан, мислех си, че съм в София, а не в Хамбург.

Кубрат Пулев е фантастичен, техничен боксьор, много целеустремен. Удари ме тежко в първия рунд. Въпреки че беше сравнително кратък двубой, мога да кажа само респект към Кубрат Пулев. Определено искаше да спечели и изглеждаше непобедим".

"Шанън Бригс ме преследваше навсякъде, казваше ми, че където отида аз, там ще бъде и той".

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