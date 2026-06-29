Изтеглиха жребия за Втора лига, Берое стартира в Пазарджик, а Добруджа приема Пирин

Днес бе изтеглен жребият за предстоящия сезон във Втора лига. На специалната церемония бяха раздадени и индивидуални награди за отминалата кампания. Дунав получи специална награда за чудесното си представяне през миналия сезон и влизането си в елита. Марк-Емилио Папазов получи отличието си за голмайстор номер 1, а Кристиян Бойчев получи наградата за млада надежда на Втора лига.

Заместник-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов обяви и промените в наредбата за новия сезон в първенството. Първенецът влиза директно в елита на българския футбол. Отборите, които завършат на второ и трето място, ще играят бараж срещу 13-ия и 14-ия от efbet Лига.

Отборите, завършили от 14-о до 18-о място, ще изпаднат директно. Първенците от Югозападната и Югоизтичната Трета лига влизат директно във второто ниво. Победителят от баража между първенците на Северозапада и Североизтока влиза директно, а загубилият играе бараж срещу 13-ия от Втора лига. От сезон 2027/2028 във Втора лига ще има 16 отбора.

Минимум 7 футболисти трябва да са с професионални договори, а от сезон 2027/2028 трябва да са 11. Надпреварата стартира на 21-и юли. Ще има само един междинен кръг, който ще е на 1-2-и септември. Мачовете от предварителния кръг за Купата на България и първия кръг на Купата ще бъдат през уикенда.

Ето програмата за първия кръг:

Добруджа - Пирин

Спортист (Своге) - Монтана

Несебър - Етър

Янтра - Спартак (Плевен)

Марек - Фратрия

Рилски спортист - Лудогорец II

Локомотив (Горна Оряховица) - Черноморец (Бургас)

Берое - Хебър

Вихрен (Сандански) - ЦСКА II

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google