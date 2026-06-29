Бивша звезда на Бундеслигата предупреди Германия

Бившият голмайстор на Вердер (Бремен) и Борусия (Дортмунд) Нелсон Валдес предупреди Германия преди 1/8-финала на Мондиал 2026 срещу Парагвай. Според някогашния стрелец, който участва с "гуараните" на световните финали през 2006 и 2010 г., отборът на Юлиан Нагелсман ще има проблеми в Бостън.

"Ще бъде изключително труден мач за Парагвай, Германия е фаворит, разбира се, но и за германците ще бъде трудно. Парагвай знае как да играе в ролята на аутсайдер, това усети и Турция в групата. Няма да е лесно на Германия. Няма да успеят да преодолеят леко парагвайския защитния блок.

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Ние обичаме такива мачове, винаги е било така. В такива моменти отборът носи на плещите си цяла една нация. Това е стимул. В подобни решителни срещи играчите се чувстват добре, влизат в ритъм и надскачат себе си. Това сега отново дава надежда на цялата страна", заяви шампионът с Вердер (Бремен) и Олимпиакос пред "Кикер".

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Снимки: Imago