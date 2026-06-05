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Официално: Гран При на Лас Вегас остава във Формула 1 поне до 2037 година

  • 5 юни 2026 | 11:24
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Надпреварата за Гран При на Лас Вегас ще продължи да бъде част от календара на Формула 1 поне до 2037 година включително, след като беше постигнато ново споразумение за провеждането на състезанието.

Както е известно надпреварата в Града на греха е уникално с това, че се организира направо от Формула 1, а не от някой местен промоутър, както е навсякъде другаде. Това прави удължаването на престоя на Лас Вегас в календара малко по-лесно, но все пак шефовете на спорта трябва да получат нужните разрешителни от властите в окръг Кларк.

Именно те са били издадени с валидност до 2037 година и така Гран При на Лас Вегас ще се провежда още повече от десетилетие. Надпреварата дебютира през 2023 година въпреки отпора на местните, които продължават да недоволстват от продължителните затваряния на пътищата в Парадайс.

Самата писта минава покрай част от най-известните хотели и казина в Лас Вегас, в това число Bellagio, Caesar Palase, Wynn, The Venetian и други. Най-емблематичната отсечка от трасето в дългата близо два километра права на легендарния булевард Лас Вегас.

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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