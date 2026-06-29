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Германия се изправя срещу защитната стена на Парагвай

  • 29 юни 2026 | 12:20
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Световното първенство навлиза в своята най-гореща фаза, а стадион „Жилет Стейдиъм“ ще бъде арена на вълнуващ сблъсък от 1/16-финалите между Германия и Парагвай. Двубоят, който стартира тази вечер в 23:30 часа българско време, противопоставя един от основните фаворити за титлата срещу отбор, известен със своята непримиримост и желязна дисциплина. Победителят от тази двойка ще има тежката задача да се изправи срещу Франция или Швеция в следващия етап на турнира.

Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 в Северна Америка, може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

Селекцията на Юлиан Нагелсман демонстрира впечатляваща форма в подготвителните мачове и началото на груповата фаза. Бундестимът записа четири поредни победи, включително разгромното 7:1 срещу Кюрасао и труден успех с 2:1 над Кот д'Ивоар. Въпреки това, в последния си мач от групата, германците допуснаха поражение с 1:2 от Еквадор, което послужи като навременна „червена лампа“ преди елиминациите.

Нагелсман: Не чувствам, че трябва да доказвам нещо на някого като селекционер
Нагелсман: Не чувствам, че трябва да доказвам нещо на някого като селекционер

Парагвай достигна до тази фаза като един от най-добрите трети отбори, разчитайки основно на своята дефанзивна стабилност. Тимът на Густаво Алфаро записа две чисти мрежи в последните си три мача на първенството – победа с 1:0 над Турция и нулево равенство срещу Австралия. Въпреки тежката загуба от САЩ (1:4) в началото на турнира, „гуараните“ показаха, че могат да бъдат изключително компактни и трудни за преодоляване, особено когато са в ролята на аутсайдер. По време на квалификациите отборът постигна победи на Бразилия и Аржентина, което ще даде увереност на играчите, че могат да се справят и с Германия.

Селекционерът на Парагвай: Справихме се с Бразилия и Аржентина, които дори са от по-висок ранг от Германия
Селекционерът на Парагвай: Справихме се с Бразилия и Аржентина, които дори са от по-висок ранг от Германия

Историята на сблъсъците между тези два съперника на световни финали е кратка, но паметна. Последният им официален мач датира от 15 юни 2002 г., когато отново в елиминационната фаза Германия излъга Парагвай с минималното 1:0. Този успех дава психологическо предимство на европейците, но южноамериканците са амбицирани този път да напишат различна история.

Германия ще бъде без защитника Нико Шлотербек, който отпадна от сметките до края на Мондиала заради контузия в глезена. Това означава, че Антонио Рюдигер и Джонатан Та ще оформят централната двойка бранители. Добрата новина за Нагелсман е завръщането на левия бек Натаниел Браун. В предни позиции Кай Хаверц ще води атаката в типичното 4-2-3-1. За Парагвай голямата новина е завръщането на звездата Мигел Алмирон, който изтърпя наказание. Отборът обаче ще бъде без Диего Гомес, който е санкциониран, а участието на защитника Омар Алдерете остава под въпрос поради травма в коляното.

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