Ханкук обмисля разработката на специална гума за рали „ЕКО Акрополис“

Южнокорейският производител Ханкук може да проучи възможността за създаване на специална гума, която да се справи с екстремните условия на рали „ЕКО Акрополис“ в Гърция в бъдеще.

Гумите отново се превърнаха в гореща тема по време на последния кръг от Световния рали шампионат (WRC), след като изключително тежкият макадам в Гърция причини множество спуквания, които изиграха роля в определянето на крайния победител.

BREAKING: Disaster for Thierry Neuville on penultimate stage 😵#WRC | #AcropolisRally 🇬🇷 pic.twitter.com/1GWOP4IMZV — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) June 28, 2026

За състезанието Ханкук предостави ревизирана твърда смес, след като получи критики относно издръжливостта на гумите си за макадам след рали „Португалия“. В краткия период преди „ЕКО Акрополис“ компанията успя да валидира подобрение, като увеличи дебелината на протектора, за да повиши неговата здравина.

Отборите и екипажите от WRC потвърдиха, че гумата представлява стъпка напред по отношение на ограничаването на деламинациите, но спукванията останаха основна тема на разговор. Единствено победителят в ралито Себастиен Ожие и Джош Макърлийн от М-Спорт успяха да избегнат проблеми с гумите по време на цялото състезание, което включваше някои значително по-тежки отсечки в сравнение с предходни години.

Нювил спука две гуми, Ожие спечели рали „ЕКО Акрополис“

Ожие, който загуби почти сигурна победа в Португалия заради спукана гума, потвърди, че продуктът наистина е подобрен. Според него обаче единственото решение за в бъдеще е производителят да разработи специална гума само за това събитие, предвид уникалните му условия, които подлагат гумите на огромно натоварване.

По време на ралито деветкратният световен шампион поведе успешна инициатива за съкращаване на 12-ия етап с 4,5 км поради екстремното състояние на пътя, което според него би било твърде голямо изпитание за гумите.

Себастиен Ожие най-после похвали гумите в WRC

„Тази [гума], която използвахме в Португалия, нямаше да завърши и един етап тук, така че очевидно има напредък - заяви Ожие пред Motorsport.com. - Но в същото време, при тези екстремни условия, видяхме, че истинското решение би било да имаме специфична гума за тук, както беше в миналото.“

На въпрос дали Ханкук ще обмисли разработката на гума, специално предназначена за „ЕКО Акрополис“, представителят на марката в WRC отговори: „Смятам, че си заслужава да се разгледа, абсолютно. Всичко има своите последствия, разбира се, и не говоря само от моя страна. Със сигурност това е нещо, което може да се обмисли и беше повдигано няколко пъти. Тъй като беше повдигнато от важни хора, си струва да се помисли.“



„Това е огромно количество работа, разбира се, но ние с това се занимаваме. Така че, ако това е нещо, което смятаме, че е важно за спорта и има широка подкрепа, тогава можем да го обмислим.



„За нас чувствата са смесени, тъй като положихме толкова големи усилия да направим подобрения, за да дойдем тук, и както чухме от почти всички замесени, всички заинтересовани страни признаха, че гумите са направили добра стъпка напред. Това е положително. Но, разбира се, всеки път, когато има проблем, свързан с гумите, трябва да направим задълбочен анализ, за да се опитаме да разберем каква част от това се дължи просто на „ЕКО Акрополис“ и къде са областите, върху които можем да се съсредоточим следващия път, за да продължим напред“, добави той.

Може би най-значимите спуквания претърпя Тиери Нювил, който беше изваден от битката за победата с Ожие след двойна повреда в предпоследния етап. Световният шампион за 2024 г. смята, че решението не се крие единствено в подобряването на гумите, а че организаторите на събитието също биха могли да помогнат, като избират пътища с по-малко екстремни участъци.

„Нямаше удар, но около теб има толкова много камъни, че не знаеш. Пауърстейджът беше в много по-лоши условия и никой не спука гума. Това е [лотария]“, обясни белгиецът той Motorsport.com.



„Зададоха ми въпроса дали промоутърът трябва да преразгледа пътищата, или производителят на гуми трябва да ги подобри, и мисля, че има по малко и от двете. С опита, който имам през годините, съм виждал много ралита, а условията тук успяват да ме изненадат. Това означава, че е доста тежко и грубо.



„Мисля, че има място за подобрение и от двете страни. Може би пътищата трябва да са малко по-гладки, а гумите могат да бъдат малко по-здрави. Тук те са подложени на тежък живот“, допълни Нювил.

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Снимки: Gettyimages