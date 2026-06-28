Класиране при пилотите в WRC след рали "ЕКО Акрополис"

Класиране при пилотите в WRC след рали „ЕКО Акрополис“, което беше спечелено от Себастиен Ожие пред Тиери Нювил и Такамото Кацута:

Елфин Еванс – 158 точки Такамото Кацута – 151 Себастиен Ожие* – 125 Сами Паяри – 114 Оливър Солберг – 103 Адриен Фурмо – 97 Тиери Нювил – 95 Хейдън Падън* – 21 Есапека Лапи* – 21 Йоан Росел** – 20 Джошуа Макърлийн – 19 Лео Росел** – 18 Джон Армстронг – 14 Роберт Вирвес** – 12 Николай Грязин** – 10 Дани Сордо* – 10 Гас Грийнсмит** – 8 Алехандро Качон** – 7 Фабрицио Салдивар** – 6 Роберто Дапра** – 6 Мартинс Сескс* – 6 Роопе Корхонен** – 5 Андреас Микелсен** – 5 Диего Домингес** – 2 Артур Пеламор** – 2 Матео Фонтана*** – 2 Ерик Камий** – 1 Емил Линдхолм** – 1 Теему Сунинен** – 1 Жордан Сердеридис* – 0 Грегоар Мюнстер* – 0 Ромет Юргенсон** – 0 Лоренцо Бертели* – 0

*Пилот с ограничена програма

**Пилот от WRC2

***Пилот от WRC3

Нювил спука две гуми, Ожие спечели рали „ЕКО Акрополис“

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Снимки: Sportal.bg