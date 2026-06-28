Класиране при пилотите в WRC след рали „ЕКО Акрополис“, което беше спечелено от Себастиен Ожие пред Тиери Нювил и Такамото Кацута:
Елфин Еванс – 158 точки
Такамото Кацута – 151
Себастиен Ожие* – 125
Сами Паяри – 114
Оливър Солберг – 103
Адриен Фурмо – 97
Тиери Нювил – 95
Хейдън Падън* – 21
Есапека Лапи* – 21
Йоан Росел** – 20
Джошуа Макърлийн – 19
Лео Росел** – 18
Джон Армстронг – 14
Роберт Вирвес** – 12
Николай Грязин** – 10
Дани Сордо* – 10
Гас Грийнсмит** – 8
Алехандро Качон** – 7
Фабрицио Салдивар** – 6
Роберто Дапра** – 6
Мартинс Сескс* – 6
Роопе Корхонен** – 5
Андреас Микелсен** – 5
Диего Домингес** – 2
Артур Пеламор** – 2
Матео Фонтана*** – 2
Ерик Камий** – 1
Емил Линдхолм** – 1
Теему Сунинен** – 1
Жордан Сердеридис* – 0
Грегоар Мюнстер* – 0
Ромет Юргенсон** – 0
Лоренцо Бертели* – 0
*Пилот с ограничена програма
**Пилот от WRC2
***Пилот от WRC3
Нювил спука две гуми, Ожие спечели рали „ЕКО Акрополис“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg