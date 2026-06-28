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Класиране при пилотите в WRC след рали "ЕКО Акрополис"

  • 28 юни 2026 | 16:27
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Класиране при пилотите в WRC след рали "ЕКО Акрополис"

Класиране при пилотите в WRC след рали „ЕКО Акрополис“, което беше спечелено от Себастиен Ожие пред Тиери Нювил и Такамото Кацута:

  1. Елфин Еванс – 158 точки

  2. Такамото Кацута – 151

  3. Себастиен Ожие* – 125

  4. Сами Паяри – 114

  5. Оливър Солберг – 103

  6. Адриен Фурмо – 97

  7. Тиери Нювил – 95

  8. Хейдън Падън* – 21

  9. Есапека Лапи* – 21

  10. Йоан Росел** – 20

  11. Джошуа Макърлийн – 19

  12. Лео Росел** – 18

  13. Джон Армстронг – 14

  14. Роберт Вирвес** – 12

  15. Николай Грязин** – 10

  16. Дани Сордо* – 10

  17. Гас Грийнсмит** – 8

  18. Алехандро Качон** – 7

  19. Фабрицио Салдивар** – 6

  20. Роберто Дапра** – 6

  21. Мартинс Сескс* – 6

  22. Роопе Корхонен** – 5

  23. Андреас Микелсен** – 5

  24. Диего Домингес** – 2

  25. Артур Пеламор** – 2

  26. Матео Фонтана*** – 2

  27. Ерик Камий** – 1

  28. Емил Линдхолм** – 1

  29. Теему Сунинен** – 1

  30. Жордан Сердеридис* – 0

  31. Грегоар Мюнстер* – 0

  32. Ромет Юргенсон** – 0

  33. Лоренцо Бертели* – 0

*Пилот с ограничена програма
**Пилот от WRC2
***Пилот от WRC3

Нювил спука две гуми, Ожие спечели рали „ЕКО Акрополис“
Нювил спука две гуми, Ожие спечели рали „ЕКО Акрополис“
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Снимки: Sportal.bg

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