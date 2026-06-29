Оставка в саудитския футбол след провала на Световното първенство

Ясер Ал-Мисхал, президентът на Саудитската футболна федерация, обяви, че се оттегля от поста си. Решението му е пряк резултат от разочароващото представяне на националния отбор на Световното първенство, където тимът отпадна още в груповата фаза.

Саудитска Арабия завърши на последно място в своята група H, събирайки само две точки. Отборът записа равенства 1:1 с Уругвай и 0:0 с Кабо Верде, но допусна тежка загуба с 0:4 от Испания, което сложи край на участието му в турнира.

В изявление в социалните мрежи Ал-Мисхал пое вината за слабите резултати.

„Неуспехът на националния отбор да премине в следващия етап на Световното първенство е резултат, който не отговаря на нашите амбиции. Поемам пълна отговорност за това и поднасям извиненията си на всички, които очакваха да видят отбора ни в по-добра светлина. Убеден съм, че отговорността изисква да се даде възможност за нов етап, поради което реших да не довърша мандата си“, написа той.

Ал-Мисхал беше начело на федерацията в продължение на седем години. Той изигра ключова роля в успешната кампания на Саудитска Арабия за спечелване на домакинството на Световното първенство през 2034 г.

Това беше трето поредно и общо седмо участие на Саудитска Арабия на световни финали.

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Снимки: Imago