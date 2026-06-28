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В Саудитска Арабия обмислят раздяла със селекционера след отпадането

  • 28 юни 2026 | 18:09
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Отпадането на Саудитска Арабия от Световното първенство по футбол поднови коментарите по едно от най-дискусионните решения, взети преди турнира - смяната на националния селекционер, който осигури класирането за финалите.

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Саудитската футболна федерация се раздели с Ерве Ренар през април, назначавайки Йоргос Донис с надеждата, че промяната ще обърне разочароващата серия в приятелските мачове и ще внесе нов импулс преди Мондиал 2026. Вместо това Саудитска Арабия напусна група H без победа и отбеляза само веднъж в три мача.

Ранното отпадане вече хвърли съмнения върху бъдещето на Донис, а саудитският вестник Al-Riyadiyah съобщи, че централата обмисля да освободи гръцкия специалист след само шест мача начело. Бившият наставник на Ал Хилал и Ал Насър Жорже Жезус е сред разглежданите кандидати.

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Снимки: Gettyimages

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