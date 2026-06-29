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Неочаквано труден старт за Яник Синер на "Уимбълдън"

  • 29 юни 2026 | 19:44
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Неочаквано труден старт за Яник Синер на "Уимбълдън"

Яник Синер преодоля както неубедителното начало, така и съпротивата на упорит съперник, за да започне защитата на титлата си на „Уимбълдън“ с трудна победа в понеделник.

В първия си мач след шокиращата загуба във втория кръг на „Ролан Гарос“, Синер се върна на победния път, след като се пребори с Миомир Кецманович с 4:6, 6:3, 6:7(6), 6:2, 6:3 в "Ол Ингланд клъб". Въпреки че допусна 52 непредизвикани грешки и за кратко даде надежди за изненада на централния корт, италианецът намери сили да пречупи устойчивия Кецманович след 3 часа и 30 минути игра.

„Огромна чест е да открия турнира“, каза Синер в интервюто си на корта. „Бях малко скован в началото. Не играх най-добрия си тенис, но се опитах да вляза в ритъм. Това беше първият ми официален мач на трева. Щастлив съм, че успях да обърна развоя. Третият сет беше много труден за преглъщане.“

Кецманович направи вдъхновено представяне в третия сет, в който се стигна и до един от ранните кандидати за точка на турнира. При изоставане с 5:6 в тайбрека сърбинът разигра Синер от единия до другия край на корта, преди да атакува мрежата, принуждавайки италианеца да се хвърли на тревата и вдигайки публиката на централния корт на крака.

Това беше вторият случай в сета, в който Синер се озова на тревата. При 2:2 24-годишният тенисист се подхлъзна притеснително и падна, като коленете му се свиха навътре. Падането предизвика въздишки от препълнените трибуни, но Синер не се нуждаеше от медицински таймаут и бързо поднови играта. След като намали непредизвиканите си грешки и доведе мача до решителен сет, Синер пое контрол над двубоя и стигна бързо до победата, завършвайки убедително среща, която изобщо не беше лесна в първите три сета.

След като оцеля в сериозното изпитание на старта — сред зрителите в кралската ложа беше и Дейвид Бекъм — Синер си осигури среща във втория кръг с португалеца Нуно Боржеш. Световният номер 1 Синер вече има 94 победи в турнирите от Големия шлем, с което изравни вечния рекорд на Никола Пиетранджели за най-много успехи сред италианците.

Синер избегна възможността да стане едва третият действащ шампион при мъжете, загубил в първия кръг на „Уимбълдън“, като се върна в мача с делово и хладнокръвно представяне. То напомни за първия мач на Карлос Алкарас миналата година, когато испанецът преодоля Фабио Фонини в нервен петсетов сблъсък, за да започне защитата на титлата си, преди впоследствие да стигне до финала, където беше спрян от Синер.

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Снимки: Imago

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